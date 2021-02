Trabajadores de HG zona 49 del IMSS exigen vacunas contra el Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Desesperados porque llegan vacunas contra el Covid-19 y no son considerados para su aplicación, trabajadores del Hospital General de la zona 49 del IMSS se manifestaron este jueves.

Y es que, aseguran que existe preocupación pues en dos ocasiones han llegado dosis, las últimas la tarde del miércoles y aún no serán vacunados mientras siguen estando en riesgo de contagio.

“Es hacer un llamado a las autoridades, saber qué es lo que está pasando con los trabajadores IMSS del Hospital en Los Mochis que es Covid, han vacunado a algunos pero somos muchos a los que no nos han tomado en cuenta. Aquí estamos los de laboratorio, farmacia, médicos, enfermeras, administrativos y de otras áreas, ahorita llegó cierta cantidad de vacunas que supuestamente estaba destinadas para nosotros y no se nos ha notificado, no se nos ha dicho que nos presentemos para la vacunación, nos han pedido datos en varias ocasiones y simplemente no se nos ha puesto”, indicó una de las manifestantes.

De igual forma, otro de los trabajadores comentó que efectivamente ha muchos se les ha aplicado la dosis pero aún así, reclaman su derecho a estar protegidos, especialmente los que están en laboratorios pues están en contacto directo con los pacientes a la hora de la toma de muestras.

“Los de laboratorio estamos en contacto, los que hacen el papeleo. Ahorita la molestia es que no se nos ha aplicado ni la primera dosis, no estamos en las listas de estas vacunas que llegaron, nos dicen qué hay que esperar, solos muchos más, se supone que somos los de primera línea. Este reclamo se lo hemos hecho a nuestros jefes director pero solo nos dicen que debemos esperar y mientras seguimos en contacto con los pacientes”.

Por último, otra de las trabajadoras quien también decidió omitir su nombre por miedo a represalias señaló que es necesario que el gobernador del estado y las autoridades de la Secretaría de Salud del gobierno Federal volteen a verlos para la aplicación de la vacuna.

“Queremos que nos tomen en cuenta, nosotros estamos dispuesto a seguir apoyando en esta contingencia siempre y cuando nos vacunen, que nos protejan. Aquí nosotros estamos trabajando normalmente lo que es laboratorio pero estamos trabajando bajo protesta, nos estamos manifestando ni afectar el funcionamiento de las áreas”.