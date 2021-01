Trabajadores de Insabi-Covid del Hospital General de Los Mochis se quedan sin contrato

Los Mochis, Sinaloa.- El 31 de diciembre quedó concluido el contrato efectuado a trabajadores Insabi-Covid adscritos al Hospital General de Los Mochis.

Hasta el momento, la Secretaría de Salud de Sinaloa no ha fijado ninguna postura al respecto, denunciaron trabajadores del nosocomio en mención.

“Karla”, quien por miedo a represalias decidió omitir su apellido, señaló que ella, al igual que sus compañeros que están en la primera línea del módulo Covid del HG, fueron contratados para atender la contingencia sanitaria; sin embargo, su periodo terminó y hoy se sienten a la deriva.

Incierto

Pero no sólo es la incertidumbre de no saber si seguirán teniendo trabajo, sino el desconocer quién se hará cargo de la atención médica en el módulo Covid-19.

Nosotros somos Insabi-Covid y fuimos contratados para estar en módulo Covid, el 31 se nos terminó el contrato y no nos han dicho qué va a pasar, no sabemos si vamos a seguir trabajando”.

En ese sentido, lamentó que siendo la primera línea de atención en esta contingencia sean minimizados y no se les asegure el trabajo, pero no sólo eso, que no se les recompensa económicamente como deberían.

“Estamos platicando y analizando si nos presentamos este día primero por solidaridad y responsabilidad a nuestro trabajo. Sabemos que no podemos dejar sin atención a los que están hospitalizados luchando por su vida, pero no podemos seguir poniéndonos en riesgo sin que a las autoridades les importe”, precisó.

“Rodrigo”, quien también por miedo a represalias omitió sus datos, calificó a las autoridades de Salud como insensibles ante quienes han puesto su vida en riesgo desde el día uno de la contingencia.

“Si bien es cierto nosotros fuimos contratados para atender en el módulo Covid, la verdad es que nos han minimizado mucho, con decir que batallamos para que nos pagaran las primeras quincenas. Del bono Covid mejor ni hablamos. Prefirieron dárselo a quienes ni siquiera han estado en esta área y a nosotros dejarnos fuera. Ahora, lo que estamos viendo es qué va a pasar con nuestro contrato, qué va a pasar con la atención de la gente hospitalizada. Necesitamos que nos resuelvan.”