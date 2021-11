Trabajadores de Salud cierra acceso del Hospital General de Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por tercer día consecutivo, trabajadores de la Salud de la zona norte de Sinaloa mantienen acciones de protesta ante la falta de respuesta de las autoridades estatales, especialmente, del secretario Héctor Melesio Cuén Ojeda ante sus demandas.

Entre las peticiones, está la basificaciones de aquellos que tienen más de 10 años laborando, así como mejores salarios y condiciones laborales.

Ante esta negativa, este jueves decidieron bloquear el acceso principal del Hospital General de Los Mochis, incluso, advirtieron ahí permanecerá en tanto no tengan una respuesta favorable.

Pedro Alvarado, trabajador del Hospital General, lamentó la postura tanto del secretario de Salud como del propio gobernador Rubén Rocha Moya quien dijo en vez de buscar una solución, se ha mostrado molesto por estás manifestaciones que se han dado a lo largo de Sinaloa.

"Nosotros vamos a seguir en esta lucha hasta que no tengamos una respuesta favorable, no estamos pidiendo nada que no nos corresponde. Aquí estamos haciendo guardias. Hasta ahorita no ha habido respuesta, la última declaración que hizo nuestro gobernador lo sentimos como un regaño y no queremos eso, queremos respuestas. Queremos prestaciones de ley, lo justo es que ganemos bien", abundó.

Asimismo, dijo que estas manifestaciones no afecta en nada el servicio que se brinda en el nosocomio pues los pacientes y los mismos trabajadores están entrando por el área de urgencias.

"El Hospital no está cerrado, hay tres accesos y de los tres uno es el que está cerrado pero lo que es urgencias, laboratorio y citas está abierto".

De igual forma, comentó que se inicaron unas mesas de trabajo pero hasta el momento no se ha logrado nada por lo que la advertencia es continuar con estás manifestaciones, incluso, aseguró que ante estás manifestaciones se han emprendido algunas represalias en contra de quienes se mantienen en lucha.

"Las autoridades se están viendo insensibles y muy duros con nosotros, lo que dice el gobernador no es que no nos haya gustado pero lo sentimos como un regaño, no queremos represalias porque ya se están dando. Ya se están presentando algunas represalias sobre todo en los jefes de servicios, a algunos compañeros los obligan a quedarse en doble turno que no deberían, si nosotros estamos faltando que nos descuenten el día pero que no haya represalias".

Por último, insistió en que el acuerdo de los trabajadores de todo el estado es que mientras no haya respuesta del gobierno estatal, no cederán con estás manifestaciones.