Trabajadores de la Salud bloquean el bulevar Gaxiola en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Por segundo día consecutivo, trabajadores de la Salud adscritos del Hospital General, Centros de Salud, Jurisdicción Sanitaria y programa Insabi decidieron alzar la voz y salir a la calle bloqueando el paso a la circulación del bulevar Macario Gaxiola en la ciudad de Los Mochis.

Con cartulinas y lonas en mano, los manifestantes mostraron su inconformidad ante algunas decisiones de las autoridades estatales como la asignación indebida de plazas de Sindicato, así como la baja salarial y las malas condiciones laborales, entre otras.

"Por mencionar algo, hay personal de Insabi y de Covid-19 aquí en el Hospital en total somos 220 y estamos unidos todos los de la área de Salud, las clases que se están exigiendo en todo el estado son cerca de 3 mil y a la zona norte somos casi mil hablamos desde el Hospital General de Los Mochis hasta Choix", declaró una de los trabajadoras.

Asimismo, lamentaron que las autoridades estatales, en este caso el secretario de Salud Héctor Melesio Cuén Ojeda, no haya tenido hasta el momento ningún acercamiento con estos grupos de trabajadores que a decir, estas manifestaciones son en todo Sinaloa.

"Hasta ahorita nadie se ha acercado con nosotros, desde el año pasado comenzaron a asignar plazas pero desgraciadamente al personal de contrato no se le toma en cuenta porque no estamos sindicalizados, incluso nos dicen que porque no tenemos familiares dentro del Sindicato o porque no tenemos antigüedad o no tenemos derecho, entonces nosotros empezamos a leer y descubrimos que si tenemos derecho", dijo otra de las manifestantes.