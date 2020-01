Trabajadores de la UAIM dan otra prórroga para pago de aguinaldo

Los Mochis, Sinaloa.- Cansados de promesas pero con la esperanza de que ahora sí se les cumpla, trabajadores de confianza y sindicalizados de la Universidad Autónoma Indígena de México decidieron dar de nuevo una prórroga para el pago del aguinaldo.

Issac Valdez Sánchez, líder sindical de la UAIM, dijo que al menos esperan que el Gobierno del Estado otorgue el préstamo o el recurso extraordinario que se tiene pendiente, el cual asciende a los 9 millones de pesos aproximadamente.

“Desde hace un mes esperamos los recursos, son más de 300 familias las endeudadas sin el pago de su prestación anual. Todavía no nos han dado respuesta, la gente optó por dar esta semana más antes de tomar medidas. El lunes nos volveremos a reunir y ya si no hay nada, veremos qué acciones tomamos, ahorita hay acreditaciones, continuar con el semestre, no es prudente hacer algo dentro o fuera de la universidad, vamos a esperar”.

Comentó que sus compañeros se encuentran enfadados de esperar a que se liberen estos recursos que, subrayó, deben de estar ya en las arcas del gobierno pero que por diversas situaciones no se han liberado.

Hizo hincapié en que hasta el momento la rectora Guadalupe Ibarra Ceceña no ha dado ninguna respuesta sobre el recurso faltante, por lo que el próximo lunes habrán de definir las acciones.