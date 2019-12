Trabajadores de la UAIM exhiben pago de retroactivos pendientes

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que al día de hoy no se les ha cubierto el pago del retroactivo del aumento salarial de enero a octubre de este año, trabajadores sindicalizados de la UAIM realizaron paro de labores este miércoles en todas las unidades de la institución educativa.

Isaac Valdez Sánchez, delegado del STASE UAIM dijo que esta acción corresponde a la decisión unánime de sus compañeros tomada en la pasada asamblea luego de que se les incumpliera con el compromiso de pago.

“En el aniversario de la universidad se hizo el acuerdo con la rectora de darle plazo hasta el día 5 para realizar el pago, hubo buena respuesta de apoyar a la institución pero la gente está desconfiada porque año tras año nos han dejado colgados, estamos a cinco días de salir y no habido respuesta de nada ni el retroactivo ni los aguinaldos.

A los académicos se les debe de febrero a octubre y los administrativos de enero a octubre ellos suman un monto de 2 millones 600 mil pesos en lo que es del puro retroactivo”, señaló.

Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

Asimismo, comentó que de acuerdo a un análisis que se hizo con la administración de la universidad se les dijo que había un faltante de entre 17 a 18 millones de pesos para cerrar el año teniendo el compromiso del gobierno del estado para cubrirlo; sin embargo, al día de hoy se ha incumplido.

“No se ve movimiento de nada y la gente en esta reunión que tuvimos al 6 de diciembre optó por hacer este paro. Somos alrededor de unos 400 trabajadores unos estamos aquí y otros en la unidad Mochicahui que es lo más fuerte y en la unidad Choix, tenemos que tampoco se nos de lo del aguinaldo que siempre no los han dado mucho hasta entrando el año nos los dan pero la rectora se comprometió cuando habló con nosotros de entregarlo antes del 20 de diciembre”.

Foto: Jorge Cota/ EL DEBATE

En ese sentido, precisó que el aguinaldo legalmente consta de 15 días pero para los trabajadores existe una prestación de complemento de aguinaldo que equivale al resto del aguinaldo que equivale a 45 días al docente y 51 días al Administrativo.

“Tenemos que se nos dé una parte nada más. Ahorita estamos en una manifestación pacífica pero sería reunirnos ya al término y lo que diga la asamblea eso vamos hacer, ahorita no ha habido acercamiento con la rectora yo tuve acercamiento con el administrativo ayer y me dijo que no había respuesta del gobierno del estado ni del federal. El llamado es a que si ellos dieron su palabra de ayudar a la universidad, pues que lo hagan porque ya nos quedan cinco días hábiles para salir de vacaciones y sería una tristeza irnos una vez más sin las prestaciones, sin lo que nos corresponde”, enfatizó.