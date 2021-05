Trabajadores de seguridad privada en Topolobampo demandan su quincena

Los Mochis, Sinaloa.- Por segundo día consecutivo, trabajadores de seguridad privada de Paprisa (Protección y Alarmas) mantienen una manifestación pacífica a las afueras de la API en Topolobampo, Ahome, exigiendo que se les pague su quincena laborada.

Los empleados de la empresa dedicada a brindar servicio de seguridad privada se dijeron cansados de que se les incumpla con el pago de su nómina afirmando que son cumplidos en su trabajo.

“Nosotros nos presentamos a trabajar, tratamos de hacer lo mejor posible nuestro trabajo, ser responsable, la empresa tiene establecido en el contrato que está obligada pagarnos el día 16 y el primero de cada mes, ahorita ya estamos a 3 y nada, ya nos aclararon que aún con esta manifestación y todo el pago va a ser hasta el día de mañana cuatro, aquí estamos expresando nuestra inconformidad a causa del pago puntual pues no lo hacen en tiempo y forma”, dijo uno de los trabajadores quien por miedo a represalias decidió omitir su nombre.

Asimismo, señaló que esta misma empresa no solo les incumple en el pago puntual de las quincenas sino también en otras prestaciones, incluso, añadió que muchos compañeros tienen problemas con Infonavit pues no se hacen las aportaciones correspondientes.

“Tampoco pagan a tiempo el Infonavit y el Seguro Social, queremos invitar a las autoridades a que nos apoyen y esto no es con API, es con Protección y Alarmas, que es la empresa subcontratada por API, ya van varias ocasiones en la que nos hacen lo mismo, nos salen con el pretexto de que se cruzó el fin de semana y el día festivo que es hoy que por eso no hay bancos ni transferencias, el encargado de esta empresa nos ha dicho que hasta se le ha olvidado hacer los depósitos, esto lo tomamos como una burla”, indicó.

En ese sentido, otro de los manifestantes comento que ya están cansados de que Paprisa juegue con ellos y les retenga su sueldo y demás prestaciones, incluso, expresó que algunos de sus compañeros tienen cortada la energía eléctrica y ni gas tienen para cocinar.

“Ya estamos cansados también, nos quieren ver la cara, siempre nos dicen lo mismo, siempre estamos batallando no es una quincena ni dos son muchas estamos cansado de la misma empresa sobre basta de que nos vean la cara y como dice el compañero queremos que nos apoyen las autoridades competentes y a ver qué sale porque ya es demás esto, ellos no quieren saber si tenemos pago de agua, de luz, de vales, ahorita por ejemplo ya tengo cortado la luz, me fueron a cortar el agua también porque no he pagado, si no vengo a trabajar por deporte”.

Los trabajadores decidieron no presentarse a laborar en la API en Topolobampo, donde están adscritos. Foto: Libertad Montoya/ Debate

Cabe mencionar que un gran número de trabajadores adscritos a la API decidieron no presentarse a trabajar en tanto la empresa por la que están contratados les pague la quincena.

Por último, pidieron la intervención de la Delegación de Trabajo y Previsión Social a fin de que ésta realice una investigación al interior de la empresa y den con más anomalías que comete en contra de los trabajadores.