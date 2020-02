Trabajadores de tiempo completo se trasladan a la Sepyc en Culiacán

Los Mochis, Sinaloa.- Por la falta del pago de la compensación correspondiente al mes de enero y en exigencia del recurso en tiempo y forma, maestros y directores de escuelas de tiempo completo se trasladan a la ciudad de Culiacán en busca de un acercamiento con el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López.

“El Secretario de Educación Pública lanzó un comunicado, sin embargo, el año pasado dijeron lo mismo y no había pago, queremos el compromiso firme de él, y queremos que no pase lo mismo, que nos confirmen el pago contínuo, que no sucedan este tipo de situaciones”, expresó Luis Rendón, uno de los profesores afectados.

Alrededor de 300 trabajadores, de preescolar y primaria, de los municipios de Ahome y El Fuerte, pretenden convocarse con el titular de la Sepyc en busca de un firme compromiso del pago contínuo de su trabajo.

“Anunció ayer, que nos iban a pagar el día de hoy, pero eso puede ser una verdad a medias, porque en Ahome no hay cheques todavía, no sé si ya tengan los cheques elaborados, si ya está el depósito, esa situación la desconocemos, queremos escuchar esa parte, cómo será ese mecanismo de pago”

“Esperamos reunirnos con él, también vamos a hablar con el Secretario General de la sección 27 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Edén Inzunza Bernal o alguien que esté al tanto de los pormenores de la capital del Estado. Queremos el pago en tiempo y forma, no queremos este tipo de retrasos”.

Puntualizó que con motivo del encuentro, se suspendieron las actividades escolares en once escuelas de Ahome y tres de El Fuerte.

“No hubo suspensión total de labores, la mayoría de las escuelas de tiempo completo están laborando, solo vamos una pequeña representación, en Ahome suspendieron clases 11 escuelas y en El Fuerte tres. Algunos preescolares enviaron sus representantes para ese encuentro. Vamos cinco camiones, somos alrededor de 300 personas, profesores y directores de escuelas de tiempo completo”.

Cabe señalar, que el secretario de Educación Pública y Cultura, Juan Alfonso Mejía López, anunció que el día de hoy, se pagarían más de 20 millones de pesos a más de seis mil trabajadores de más de mil 030 escuelas de tiempo completo en Sinaloa.