Trabajadores del Hospital General de Los Mochis exigen al Gobierno de Sinaloa vacunas contra Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Ante la promesa sin cumplir de parte del Gobierno del Estado de Sinaloa, trabajadores sindicalizados y de confianza del Hospital General de Los Mochis decidieron este lunes colocar una manta en la entrada principal del nosocomio en donde exigen la aplicación de la vacuna contra el Covid-19.

Felipe Antonio Rodríguez Briceño, secretario general del SNTA Subsección 4 dijo que el malestar no sólo es para los empleados a los que no se les ha aplicado la primera dosis, sino también para los que ya fueron beneficiados con la primera dosis, quienes prácticamente, ya perdieron inmunidad.

“Iba a llegar un segundo paquete de vacunas para la segunda línea y para las personas vulnerables, pues no llegó nada, incluso, los compañeros que fueron vacunados pues no hay vacunas para la segunda dosis, nos habían dicho que a los 21 días se pondría la segunda dosis, ya pasaron, entonces, el temor y el clamor es que la inmunidad de pierde porque no hay segunda aplicación”, declaró.

En ese sentido, comentó que el sentido de desesperacion e impotencia de parte de la base trabajadora se acrecentó luego de la muerte de dos compañeros la semana pasada, resaltando que aún sin la vacuna contra el Covid-19, siguen todos en sus puestos prestando el servicio.

“Siguen enfrentándose ante los enfermos. Se nos están perdiendo vidas de compañeros, por su ética están trabajando ante la promesa de la Secretaría de Salud que ha sido incumplida, hay un temor muy grande, desgraciadamente, la semana pasada tuvimos dos decesos más en el hospital, hay preocupación y molestia”.