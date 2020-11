Trabajadores del Hospital General de Los Mochis trabajan bajo protesta: exigen bono Covid

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que no se les ha cumplido con la entrega del bono Covid a pesar de las promesas del Gobierno Federal, trabajadores del Hospital General de Los Mochis decidieron este martes alzar la voz para exigirle al gobierno del estado que les explique en dónde está ese recurso.

Los manifestantes que declararían trabajar bajo protesta recordaron que desde el inicio de la contingencia se les comunicó sobre esta prestación que al día de hoy no se les ha dado, incluso, dijeron qué hay algunos estados en donde supuestamente ya ha sido entregado este apoyo.

“Desde que inició la pandemia en febrero lo están prometiendo, se dice, no estoy segura que en Durango, Zacatecas y Baja California ya se dió, aquí manda la Federación al gobierno del estado ese apoyo cosa que aquí no está reflejado en el estado de Sinaloa. Supuestamente que en septiembre se iba a dar y estamos a noviembre y no hemos tenido ninguna respuesta. Ahorita nos vamos a reunir los compañeros a ver qué decidimos, a ver a qué llegamos, por lo pronto estamos trabajando bajo protesta”, declaró una de las trabajadoras.

En cuanto a las condiciones en las que laboran ante esta contingencia sanitaria otra de las manifestantes sostuvo que son las mismas, con el mínimo equipo de protección, incluso, aseguró qué hay compañeros que ha tenido que comprar su propio material en vista de que en el hospital no se les dota del mismo.

“En enfermería hemos tenido que estar comprando nuestro material, por lo menos yo lo tuve que comprar, a mí lo único que se me ha proporcionado es el cubre bocas, al principio si se nos estaba dando el material para entrar al área de Covid pero hubo compañeros que tuvieron que reutilizar los equipos porque no hay insumos para nosotros de enfermería, es una fuente de infección, por eso hay muchos compañeros que están infectadas, hay compañeros que han fallecido tanto médicos como enfermeras nada más porque no se nos está entregando adecuadamente todo el equipo y el material”, indicó.

Comentó que esta lucha no cederá pues sostuvo que lo único que buscan es que se les cumpla con lo prometido, sobre todo, por el riesgo que han corrido y que siguen corriendo ante esta enfermedad.

“Pienso que a nosotros también se nos tiene que cuidar porque nosotros también tenemos familia y una vida que tenemos que cuidar, la de nosotros, también tenemos derecho a vivir y si no se nos da el equipo y material adecuado pues es lógico que nos vamos a infestar”, destacó.

Por último, agregó que también se les debe el bono por alto riesgo debido a que no sólo trabajan con pacientes Covid sino con otro tipo de enfermedades igualmente riesgosas y contagiosas.

“No se nos está cuidando nuestra vida, el bono de alto riesgo hace mucha debieron de habérnoslo dado porque nosotros manejamos enfermos infecto-contagiosos como tuberculosos, con VIH y sin embargo el gobierno del estado y el gobierno federal mucho menos el sindicato han salido para darnos ese concepto 30 qué es el de alto riesgo y que creo que nos merecemos desde hace mucho tiempo”, precisó.