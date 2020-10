Trabajadores del IMSS de El Fuerte piden salida de director y administradora

El Fuerte, Sinaloa. Por tener constantes actos de prepotencia, faltas al respeto y de injusticias hacia la planta laboral del Hospital Rural IMSS Bienestar de El Fuerte, los afectados se manifestaron esta mañana para exigir la salida del director Louis Álvarez y la administradora Julia Zavala de dicha clínica del municipio de El Fuerte.

Al respecto, José Julián Ruiz Serna, secretario general de la Delegación 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social señaló que desde hace tiempo se vienen denunciando estos hechos; sin embargo, nadie les ha atendido empeorando los problemas cada día.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Creemos que lo más viable para que el trabajador esté conforme y trabajando en un ambiente laboral digno es la tranquilidad y la de destitución de ellos. Ha habido múltiples casos de que uno de ellos es el abuso laboral, el trato de ellos de forma déspota, prepotentes hacia todos los trabajadores”, precisó.

Pero además, dijo que desde hace varias semanas tienen fallas en el aire acondicionado y aunque tanto trabajadores como pacientes han denunciado esta situación, hasta el momento no se les ha resuelto.

Trabajadores se manifiestan para exigir la salida del director y administradora del hospital. Foto: EL DEBATE

“El aire acondiciona falla en urgencias, en quirófano y en todo el hospital no sirve, es deprimente estar trabajando así, ha habido acoso laboral y somos casi todos, ahorita no se pueden manifestar todos porque están laborando, los que están aquí son los que tienen más chanza, los de la tarde, noche pero creemos que lo más viable es la destitución de los jefes. Ya tenemos yo creo cuatro o cinco años con este problema y no ha pasado nada, hemos hecho escritos y no ha habido nacional”, indicó.

En cartulinas, el personal expone sus demandas. Foto: EL DEBATE

En ese sentido, dijo que de no haber en los próximos días una respuesta favorable a esta petición, los trabajadores podrían parar laborales de manera permanente afectando a cientos de pacientes que acuden al Hospital provenientes no sólo de este municipio, sino de Choix y Chihuahua.

El personal denuncia injusticias. Foto: EL DEBATE

“Le estamos solicitando el apoyo a nuestro Secretario General, el doctor Alfredo Jiménez Noriega para tomar las instalaciones y la oficina administrativa en una manifestación como una manera de expresar nuestra inconformidad porque ya no se puede trabajar así. Ahorita se está trabajando. Nosotros ya nos sentíamos hasta impotentes porque no se nos daban el apoyo, hasta hoy vemos que nos manda apoyo y eso nos fortalece”.