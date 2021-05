Trabajadores del Icatsin en Los Mochis exigen la salida de Frías Castro

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que por más de un año no han recibido su sueldo ni ninguna prestación de ley, trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Sinaloa, decidieron parar labores y exigir la salida inmediata del director general Francisco Frías Castro.

Ernesto Ahumada Sánchez, delegado del STASE en Icatsin Los Mochis comentó que ha habido una falta de empatía por parte del responsable del instituto hacía la planta laboral, especialmente a los instructores quienes desde que inició la contingencia están a la deriva.

“En un año dos meses de pandemia que llevamos no se les ha pagado ni un sólo peso, tiene desprotegidos toda la pandemia, en riesgo del Covid, la mayoría son jefes de familia y dependen sus hijos o padres de ellos”, indicó.

Asimismo, comentó que en repetidas ocasiones se tuvo acercamiento con Frías Castro; sin embargo, en todo momento fue una respuesta negativa hacía las peticiones.

“Siempre fue una respuesta negativa, siempre fue un no, tocamos la puerta de la Secretaría General de Gobierno de donde le dieron la instrucción que les diera un apoyo de 2 mil 500 pesos mensuales, es poco pero es muy noble, de hecho el STASE nos ha apoyado con despensas, son mejoralitos, se le dio la instrucción que diera este dinero a lo cual hizo caso omiso, son 400 instructores del estado y son 250 del STASE, se le dio la lista pero qué hizo el señor, le pagó al que él quiso y se los pagó ahora el 14 de mayo, esa fue la gota que derramó el vaso”, señaló.

Ahumada Sánchez agregó que este paro es a nivel estatal advirtiendo que no cederán en tando Frías Castro no deje el puesto.

“Él (Frías Castro) dice que de la SEP no autorizan, vamos a Gobernación y dicen que si, duró un año dos meses sin pagar, le pagó a 120 pero los otros están en una situación crítica, desesperados, otros ya no están en Icatsin, son compañeros capacitados y no se vale porque se está perdiendo la base trabajadora”.

Por último, hizo un llamado al gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel quien le pidió revisar este tema haciendo alusión a que el director general tiene familiares y personas de confianza sólo cobrando.

“Tiene familiares y aviadores, no voy a decir el nombre pero en Topolobampo también hay aviadores, tiene 60 familiares, en Gobernación lo saben que ganan más de 20 mil pesos mensuales, el saqueo que hay, la falta de empatía, esta ha sido la peor administración que ha habido, se perdió la esencia”.