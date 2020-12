Trabajadores del área Covid del Hospital General de Los Mochis desmienten que les hayan pagado bono

Los Mochis, Sinaloa.- Contrario a lo que se ha afirmado, trabajadores de la primera línea en el área Covid-19 del Hospital General de Los Mochis desmintieron que se les haya entregado el bono Covid.

“Es mentira, nosotros somos de contrato, de Insabi-Covid y no nos han entregado ningún bono, pero no sólo eso, no nos lo van a dar, ya nos dijeron y nos parece algo muy injusto porque nosotros somos los que hemos estado desde el día uno de la contingencia hasta el momento, esto quiere decir que nosotros no somos nada para el gobierno”, denunció de manera anónima una de las trabajadoras del área en mención. (Puede leer: Pagan bono Covid a trabajadores del Hospital General de Los Mochis).

De igual forma comentó que el Gobierno del Estado de Sinaloa no relacionó debidamente a quienes merecían este bono, es decir, afirmó que mucho a los que les llegó el recurso nunca han estado en el área Covid o su permanencia ha sido corta.