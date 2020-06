Trabajadores denuncian que Aptiv de Los Mochis les oculta casos de Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Trabajadores de la maquiladora Aptiv de Los Mochis, de manera anónima denunciaron que la empresa les está ocultando casos de Covid-19 que han surgido supuestamente entre los empleados.

“Estamos trabajando como mil 500 trabajadores en cada turno y según ya han salido muchos casos de Covid-19 aquí y no nos dicen nada. Nos los están ocultando”, denunció uno de los trabajadores del turno nocturno.

El denunciante agregó: “De aquí con nosotros según se llevaron a uno muy mal, que no podía respirar y ni nos dijeron nada”.

Los trabajadores temen un contagio masivo, ya que expusieron que si sale algún caso positivo, corren el riesgo de contagiarse por la gran cantidad de trabajadores, por ello exhortan a la empresa a que sea clara y les diga la verdad.

Otra de las trabajadoras manifestó que la empresa ya les informó que para los días últimos de este mes pararán las actividades, aunque Aptiv no les ha informado cuáles son los motivos de esta próxima suspensión de labores.

No nos dijeron por qué, pero me imagino que ha de ser por eso (casos Covid), pero no nos dicen nada. Sí preguntamos por qué van a parar, pero no nos dicen”.