"Trabajo para mi familia": María vende donas y aguas frescas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- María de Jesús Soto Paredes es originaria de la ciudad de Los Mochis, recientemente se incorporó como empleada y comerciante de aguas frescas y donas, actividad que es muy competida, pues en el sector centro hay bastantes personas que se dedican a ese giro comercial.

Comentó que semanas atrás trabajaba para una empresa de seguridad privada en la cual estuvo aproximadamente un año, pero tuvo que dejarlo porque ahí tenía horarios pesados y su cuerpo y su mente ya no aguantaban más ese ritmo de trabajo.

“En este negocio de venta de donas azucaradas y de cebada tengo apenas un par de semanas. El negocio no es mío, yo solamente vendo el producto y tengo un salario diario. Trabajo un promedio de ocho horas diarias. Me quedo en el sector centro de la ciudad y pues espero a que lleguen los clientes”, enfatizó.

Bajas ventas

María Soto señaló que, a pesar de que las temperaturas son altas en la ciudad, las ventas de aguas frescas son muy bajas, desconoce el motivo, pero lo cierto es que en ocasiones se tiene que ir con mucho del producto que se le entrega.

“Por ejemplo, hoy es la una de la tarde y apenas he vendido una dona y unos cuantos vasos de agua fresca. Los días que me va bien es cuando llego a vender 15 vasos de a litro de agua y un día regular apenas unos 10 litros; lo bueno es que no gano por comisión, sino por jornada”, enfatizó.

La comerciante señaló que la situación en su casa es complicada, pues su esposo es pescador en el campo pesquero El Colorado, pero que actualmente la actividad está detenida por la veda y, en consecuencia, ya no hay ingresos.

“Al no haber ingresos por parte de la actividad en el mar, pues uno tiene que entrarle a la chamba, pues si uno no trabaja, simplemente no hay para la comida ni para los gastos básicos de la casa”, resaltó.

Asimismo, María de Jesús dijo que tiene dos hijos que, desafortunadamente, no tuvieron oportunidad de estudiar, pues prefirieron trabajar o estar en su casa. “Pues yo hubiera querido que estudiaran, pero pues no se pudo, no quisieron seguir en la escuela”.