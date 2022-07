"Trabajo por mi familia": Cecilio recorre el país como comerciante

Los Mochis, Sinaloa.- La fuente de ingresos es el comercio, actividad realizada de generación en generación, así lo expresó Cecilio Flores Sánchez, quien es uno de los cientos de comerciantes que tienen que recorrer muchos de los estados del país para ofrecer sus productos.

Cecilio es originario del estado de Puebla. Detalló que desde que tenía 15 años comenzó a viajar con su papá para vender diversos artículos, como ropa, muebles y accesorios para vehículos, como en esta ocasión.

“Mis hijos y yo, mis hermanos, así como otros integrantes de la familia, nos distribuimos en diferentes estados. A mí me tocó recorrer el norte del país. No sé qué tiempo estaré aquí o en otro lugar, eso depende de cómo nos vaya en las ventas”, resaltó.

Extraña a su familia

Precisó que tiene 4 hijos y su esposa, quien se queda con tres de sus hijos, debido a que el mayor está en Mérida, Yucatán, con la venta de ropa.

Cecilio comentó que a pesar de que no pasa mucho tiempo con sus hijos y su esposa, son lo que más quiere en el mundo, pues por ello trabaja aunque tenga que ausentarse por semanas o meses de su hogar.

El comercio

“Afortunadamente, hasta el momento nos ha ido bien. Tengo 46 años y desde los 15 he estado trabajando como comerciante, y pues nos ha dado para sacar adelante a nuestra familia, batallando, pero sí tenemos ganancias, si no fuera así ya no seríamos comerciantes”, resaltó.

Cecilio señaló que desde que inició la pandemia, las ventas se han visto golpeadas: “pues ya no vendemos mucho, pero mientras tengamos salud, seguiremos adelante, ya que es nuestra obligación como padre de familia llevar dinero a la casa.

“Las ventas no son muy buenas, pues sabemos que la pandemia nos afectó a todos y el dinero que circula es poco, pero es como dicen, para todo hay mercado, pues alguien que necesite uno de mis productos lo tiene que comprar”, subrayó.

En ese mismo sentido, Cecilio señaló que hay meses del año en los que se queda en su estado natal, pues cuando sale por mucho tiempo desea ver a su familia, sobre todo porque actualmente ocurren muchas situaciones de inseguridad o accidentes y eso le preocupa.