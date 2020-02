Trabajo y Prevención Social realiza revisión en la APTIV

Los Mochis, Sinaloa.- Los empleados de la maquiladora APTIV denunciaron ayer que estaban en paro laboral porque la empresa no quería reembolsarles el dinero descontado o temían que después se los descontaran.

No los dejaban salir. Estaban a puerta cerrada. Incluso personal de la Dirección de Trabajo y Previsión Social visitó ayer mismo las instalaciones de la maquiladora con el objetivo de verificar que los directivos de APTIV cumplieran con el compromiso de reembolsar el dinero que les fue descontado de manera exagerada a sus trabajadores.

Revisión

Después de sostener una reunión con el gerente de dicha empresa, Gabriel Olivas Bracamontes, responsable de la dependencia en la zona norte, le dijo que los trabajadores tuvieron un descuento excesivo en el impuesto, reflejándose en una reducción de entre 300 a 500 pesos en su salario.

“Los trabajadores quedaron con muy poquito sueldo y se inconformaron, pararon labores y la empresa lo que hizo fue que les está reembolsando la parte que les quitaron de su salario. Se comprometieron el día de hoy a regresarles ese dinero y es lo que estamos haciendo, verificando que todo esté en orden para que los trabajadores puedan seguir su trabajo normal”.

De acuerdo a la información que el mismo gerente de la empresa les brindó, los pagos ya se estaban viendo reflejados, mostrando algunas de las nóminas de trabajadores, así como el ticket de depósito del banco.

“Hemos platicado con el gerente de la empresa para que detenga esto y no vuelva a suceder a fin de mes. Nos dice que sucedió por arreglos que la empresa hace con el SAT, dice que a él sólo le llegó la lista de descuentos pero al final la empresa dio para atrás, se los va a reembolsar.”

Gabriel Olivas, director de Trabajo y Previsión Social zona norte. Foto: EL DEBATE

Sin represalias

Cuestionado si ya tiene conocimiento de alguna represalia que hayan sufrido los trabajadores que se manifestaron y denunciaron esta situación el pasado viernes, el funcionario estatal dijo que hasta hoy no se ha tenido ningún reporte, incluso se hizo el compromiso con la maquiladora para que no hubiera acciones en contra de sus empleados.

“Más que nada a eso venimos, para que no haya represalias ni despidos injustificados a los trabajadores que se manifestaron que están en su derecho, es lo que queremos, que no suceda un despido a estas personas. Se hizo el compromiso con el gerente de no haber represalias ni despidos, ahorita lo que hará es explicarle a cada persona el procedimiento y el reembolso de su salario pero no va a haber represalias supuestamente.”

Añadió que de acuerdo a la información que le dieron los directivos de la empresa ya no se volverán a aplicar estos descuentos excesivos.

Para entender...

Trabajadores de la APTIV paran labores

Al percatarse de un elevado descuento en sus salarios, cientos de trabajadores de APTIV Los Mochis pararon labores para manifestarse pacíficamente en la entrada de la maquiladora. Los trabajadores argumentaron que les descontaron desde 200 hasta 500 pesos de sus sueldos sin previa notificación, esto por nuevo mecanismo con el SAT.