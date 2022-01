Tradición y sabor por 35 años: Edmundo vende fruta y aguas frescas en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Edmundo Villavicencio, originario de la ciudad de Los Mochis, con 35 años como comerciante en el ramo de fruta y aguas frescas.

La carreta en la que tiene sus productos la tiene en el conocido callejón comercial denominado Pasaje Toledo; sin embargo, hace como cuatro años atrás se encontraba sobre la banqueta de la calle Hidalgo, pero fue retirado por las autoridades municipales cuando los reubicaron en la zona 030.

Profesión sin ejercer

Edmundo dijo que es ingeniero de profesión, pero los bajos sueldo y el tiempo que invertía económicamente no le convenía, por lo que comenzó a trabajar con su suegro en la venta de frutas y aguas frescas.

Leer más: Ofrecen vehículo para traslados al CRIM El Fuerte

“Estuve el tiempo suficiente en este negocio, 35 años, ahora lo maneja mi hijo, yo solo vengo a ayudarlo para instalarlo, me quedo un rato y me retiro”, subrayó.

Negocio familiar

Edmundo dijo que años atrás su esposa y él eran los que atendían el negocio y con él lograron mantener a sus dos hijos, de ahí salió para darles estudios hasta donde ellos quisieron, pues cuando fueron mayores de edad decidieron otras cosas, como irse a los Estados Unidos, uno de ellos regresó y el otro aún está allá.

“La carreta ahora se llama Frutas y Aguas El Pelón, anteriormente no tenía nombre, pero desde que se dio de alta en Hacienda para cumplir con sus obligaciones fiscales, pues tuvo que registrarse con el nombre ya señalado”, enfatizó.

Don Edmundo reconoció que durante el primer año de la pandemia las ventas se desplomaron hasta en un 80 por ciento.

Leer más: El municipio de Ahome pretende atraer más turistas nacionales y extranjeros

“Las autoridades municipales me han querido quitar en más de dos ocasiones bajo el proyecto de mejorar la imagen del centro de la ciudad, pero es propiedad privada, no es la vía pública ni es un callejón comercial que pertenezca al municipio, sino que es un área privada y no tienen competencia para quitarme”.