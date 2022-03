Traemos un proyecto para apoyar la educación: Víctor Hugo Caballero, gobernador de Rotary Distrito 4100

Los Mochis, Sinaloa.- Actualmente, el Rotary Distrito 4100 trabaja sobre un proyecto muy ambicioso para rescatar a los niños de quinto y sexto grado de primaria del rezago educativo que dejó la pandemia del Covid-19. Víctor Hugo Caballero, gobernador de este distrito, nos informa al respecto.

¿Qué proyectos trae actualmente Rotary Distrito 4100?

Traemos un proyecto para apoyar la educación y rescatar a los niños del rezago que dejó la pandemia, tanto en matemáticas como en comprensión lectora, y queremos impactar mínimamente a 160 mil estudiantes.

¿Ya echaron a andar el proyecto?

Lo estamos presentando a los presidentes porque se necesita la participación de todos los presidentes de todos los clubes, de todos los rotarios. Traemos la intención de formar convenios de colaboración con la SEP para que este proyecto que tiene toda una metodología, manuales y capacitación a maestros, se lleve a cabo de manera puntual para obtener los resultados.

¿Ya hicieron alguna prueba?

Ya hicimos una prueba piloto en Sonora, y en solo cinco semanas logramos unos resultados tremendos, el plan es que mínimamente sean 20 semanas que se implemente esta metodología innovadora que orgullosamente es de un mexicano, Krupshuski Ibarra, es el creador de los Círculos Mágicos Matemáticos, quien ganó el año pasado en Sonora el Premio a la Innovación Educativa. Innovó completamente la tecnología de cómo aprender matemáticas en las operaciones básicas y los niños aprenden jugando, no se dan cuenta que están aprendiendo matemáticas porque ellos están jugando lotería, memorama, contando cuentos, pero a la vez están aprendiendo. Más de 35 mil alumnos lo probaron en Sonora, más de 250 escuelas y más de mil 200 maestros que ya se capacitaron. En Sonora no fue con presupuesto rotario, fue con presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. Nosotros participamos en una partecita por decirlo así, pero ahora vamos a ser los principales actores.

¿Cómo lo aplicarán?

El secretario de Educación Pública va a nombrar los enlaces y los enlaces van a hacer con los directores y los directores con los maestros, y cada club rotario va a tener cierto número de escuelas asignadas donde van a hacer entrega de los kits y vamos a dar la capacitación en línea para que los maestros aprendan el beneficio y uso del programa, y vamos a dar un seguimiento de examen de diagnóstico, examen intermedio y un examen final. Ya hicimos la prueba y en cinco semanas logramos que ningún alumno reprobara.

¿En Sinaloa ya lo plantearon a la SEP?

Sí, ya se están gestionando las citas con los funcionarios, tanto como con el gobernador como con el secretario de Educación Pública.

¿Para cuáles grados escolares es el programa?

Debería de ser desde tercero de primaria hasta sexto, y nada más vamos a poder hacerlo en quinto y sexto porque si no sería un superproyecto que a lo mejor no lo podríamos cubrir, pero si esto funciona seguramente podremos ampliarlo.

¿Qué inversión se requiere para este programa?

Se requieren 97 mil dólares. Ahorita traemos alrededor de 36 mil dólares recaudados entre clubes rotarios locales y extranjeros, y también distritos locales y extranjeros. Son como de 700 mil pesos, pero el programa es de 3 millones y medio, porque son los kits y la capacitación.

¿De quién solicitan el apoyo?

De empresarios, instituciones, de gente de buena voluntad, aparte de los rotarios que estamos puestos a invertirle.

¿Cuál es la estadística de rezago educativo actual?

El 77 por ciento de los alumnos a nivel nacional traen rezago educativo, y eso antes de la pandemia, ahora sumemos dos años de pandemia, que no tenían celulares, que no tenían forma de comunicarse, y los maestros no sabían manejar la tecnología, incluso algunos ni siquiera el WhatsApp, se les saturaba, la SEP dijo nadie puede reprobar, todos pasaron y sin clases. Los rotarios tenemos que actuar y no podemos cerrar los ojos ante esto. Y no solo fue el rezago educativo, sino psicológico y social.

PERFIL

Nombre: Víctor Hugo Caballero Salas

Lugar de nacimiento: Isla Margarita, Baja California Sur.

Estudios: Administración de Empresas. Maestría en Administración y Finanzas por la Universidad Tecnológica de México, posgrado en Ibero y Tec de Monterrey.