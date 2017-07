Tramo del pluvial Valdez tiene un retraso de 20 días

Los Mochis, Sinaloa.- Un retraso de 20 días presenta el primer tramo de la obra del pluvial Heriberto Valdez, reconoció Josué Sánchez Ruelas.

En ese sentido, el director de Obras Públicas aseguró que mientras la empresa responsable del proyecto, A de C Construcciones, no concluya este primer tramo, no se le permitirá que trabaje en otro punto.

“Lo que estamos haciendo es que no le daremos más tramos si él no cumple con su programa de obra; eso le va a retrasar más la obra, pero es su problema porque no está cumpliendo con el programa de obra que nos está dando”.

Exigencia

El funcionario indicó que hoy miércoles se harán algunos trabajos que pudieran agilizar que se abra a la circulación el dren Juárez.

“Le exigimos terminar y abrir a la circulación el dren Juárez. Se hizo el compromiso de terminar hoy el ducto para que Japama haga el desvío de una tubería de agua, y él ya pueda concluir con los trabajos de pavimentación”, asentó.

En cuanto a los motivos que mantienen este retraso en la construcción del pluvial, comentó que se debe a la programación que están manejando, pero también al número de empleados que intervienen.

Agregó que actualmente son 135 metros en los que la empresa trabaja y no se puede buscar otra empresa porque ya existe una licitación y contrato de la misma que debe cumplirse.

“Nosotros no podemos, es una obra que licitó Gobierno del Estado y dependerá de ellos hacer los ajustes correspondientes; lo que nosotros hacemos es supervisar la obra, se hace una visita todos los días”.