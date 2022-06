“Tranquila, hermana, aquí está tu manada; Dignora eres apoyada”

Los Mochis, Sinaloa.- “Tranquila, hermana, aquí está tu manada; Dignora, Dignora, eres apoyada”. Esta fue la consigna con la que se manifestó un grupo de mujeres feministas en Palacio Municipal de Ahome para expresar su inconformidad por la baja de Dignora Valdez López como agente de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana del municipio de Ahome.

Manifestación

La cita era a las 8:00 de la mañana y por un momento se pensó que se había desairado al colectivo Violetas Ingobernables al convocar para apoyar a una de sus integrantes, a la también activista Dignora Valdez López.

Casi media hora después de la cita comenzaron a llegar, primero jóvenes con cubrebocas y pañuelos color morado, después más personas con cartulinas que mostraban apoyo de mujeres policías de El Fuerte y Choix y finalmente se reunió un numeroso grupo que, de manera pacífica se plantaron para hacer presión a las autoridades municipales para que reinstalaran a Dignora Valdez en su cargo como agente de la Policía Municipal.

“Por ser una mujer que siempre apoya a otras mujeres, no solo que formen parte del colectivo, sino también de otros colectivos y no solo del municipio de Ahome. Es una persona que se preocupa realmente por la sociedad y siempre está procurando cómo nos echa la mano”, expresó Gisela Ramírez, miembro del colectivo feminista del norte de Sinaloa Violetas Ingobernables.

Apoyo de policías

Además de mujeres policías de Ahome, en la manifestación se observaron cartulinas que expresaban apoyo de agentes de El Fuerte y Choix.

“Vengo apoyándola de Choix, pero soy oficial de El Fuerte, la apoyo porque sé quién es, es un elemento ejemplar, no pedimos solo que la reinstalen, sino que le den el grado de comandante porque se lo tiene ganado”, dijo la policía municipal activa en El Fuerte Elizabeth Núñez.

Durante la manifestación se permitió el acceso a una comitiva de las manifestantes a la oficina de Presidencia, donde el alcalde Gerardo Vargas Landeros las atendería. Entre ellas, las abogadas Victoria Herrera Montaño, de Red por la Igualdad Sustantiva, y Yesenia Rojo Carrizoza, de Guerreros Unidos, ambas organizaciones civiles de Culiacán, Sinaloa, solicitaron ingresar con esta comitiva, pero elementos municipales que resguardaban la puerta de Presidencia les prohibieron el acceso.

Toma de calle

Como presión para que las autoridades permitieran el acceso de las abogadas, las manifestantes se bajaron del segundo piso del Palacio Municipal, donde hacían antesala en la oficina de Presidencia, para tomar la calle Cuauhtémoc esquina con calle Degollado. Ahí detuvieron el tráfico por un momento y comenzó la inconformidad de los automovilistas, donde uno de ellos, incluso, retó a las manifestantes y aceleró su camioneta para abrirse camino entre la cadena humana que pretendía hacer presión para tener una mejor atención de las autoridades municipales. La manifestación rindió fruto y al permitir el acceso de las defensoras legales de Dignora Valdez a esta reunión, las manifestantes volvieron a Palacio Municipal.

Minutos después, la representación de mujeres salió de la oficina de Presidencia con un mensaje de aliento y emoción para sus compañeras, pues el presidente municipal Gerardo Vargas Landeros les dijo que la agente no está dada de baja de manera oficial.

Esta situación generó confusión entre los presentes, situación que aclaró la abogada Victoria Herrera Montaño, quien dijo que la baja de Dignora corresponde a un resolutivo de la Comisión de Honor y Justicia que, por asesoría legal, Dignora no firmó, por lo que oficialmente no fue notificada y es por ello que no se turnó al área de Recursos Humanos y no procedió.

Además, agregó, Valdez López recurrió a un amparo a fin de pausar el proceso, por lo que deberá reconsiderarse en la oficina de Presidencia Municipal, en la Sindicatura de Procuración y en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Ahome.

Más tarde, las autoridades municipales dieron su postura, en la que aclararon que no hay una baja definitiva, sino que se sigue un proceso que apenas inicia.

Apoyo

“A Dignora la traen de baja”: Rocha Moya

“Hablé con ella y le di mi solidaridad, le dije que yo estaría atento para que no cometieran abuso con ella”, dijo el gobernador Rubén Rocha Moya ante el caso de Dignora Valdez, policía municipal de Ahome que fue dada de baja de la corporación.

“Con perdón de la expresión, creo que la mayor grosería fue ‘pedorro’", dijo al señalar que esto no amerita una baja definitiva.

Aclaró que ella no tenía el conflicto inicial, que “ya la traen de baja”, dijo para agregar que no permitirá que proceda esa injusticia.

“No me toca a mí resolverlo, pero ya escuché yo al presidente municipal que dijo que podían revertir, el tema es Ayuntamiento. Yo creo que se debe tomar mayor criterio, no podemos tomar ese tipo de decisiones a estas alturas. Entonces, tengo una opinión favorable, Dignora cuenta con mi apoyo solidario”.

Victoria Herrera Montaño

Dignora sí está dada de baja porque eso determinó la Comisión de Honor y Justicia a través de una resolución. Se ordenó su baja inmediata, entonces ellos no pudieron ejecutar esa resolución porque Dignora no se notificó”

Cuando Dignora Valdez López tuvo conocimiento de que pretendían notificarla de la resolución de la Comisión de Honor y Justicia en la que está dada de baja, ella decidió solicitar asesoría legal y no firmó la notificación, por lo que no se logró notificarla, explicó Victoria Herrera Montaño.”

Proceso

La asesora legal de Valdez López y secretaria de Red por la Igualdad Sustantiva explicó que aunado a esto, la Comisión de Honor y Justicia intimidó a Dignora diciéndole que si ella no se notificaba firmando esa resolución, entonces le levantarían un acta administrativa, motivo por el cual se recurrió a un amparo ante el juez de Distrito para obtener una pausa en el proceso.

Herrera Montaño informó que el fin de semana, Dignora presentó problemas de salud y fue incapacitada por siete días, por lo que deberá presentarse a su espacio de trabajo al término de esta incapacidad pese a la baja que resolvió la Comisión de Honor y Justicia.

En el mismo sentido, Herrera Montaño señaló que todo lo que la agente ha denunciado generó encono, tanto en los agresores como de quienes sirven a sus intereses.

“Pedimos a las autoridades que tomen cartas en el asunto y desde este momento hacemos responsables de todo lo que pudiera ocurrirle a Dignora, a su familia y a sus defensoras, en este caso al regidor Carlos Roberto Valle Saracho, al presidente y secretario de la Comisión de Honor y Justicia, a los comandantes que ella ha denunciado y desde luego al secretario de Seguridad Pública, Julio César Romanillo, y obviamente al presidente municipal, Gerardo Vargas Landeros”, agregó.

Gerardo Vargas Landeros

No está dada de baja, yo no sé quién dijo que estaba dada de baja y eso ocasionó que se hiciera mucha especulación; recibí a personas de los diferentes colectivos y les aclaré que no, solo está incapacitada”.

Con el objetivo de terminar con supuestas especulaciones, el alcalde Gerardo Vargas Landeros aclaró que Dignora Valdez López no está dada de baja de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, como se ha mencionado en los últimos días.

Acercamiento

Luego de sostener una reunión con integrantes de algunos colectivos sociales que defendían a la elemento policial, el alcalde dijo que existe un proceso que aún no ha concluido y, por lo tanto, no puede darse de baja a Valdez López.

“Recibí a personas de los diferentes colectivos y les aclaré la principal preocupación que ellos tenían, que estaba dada de baja, no. Les dije, ella solicitó una incapacidad hasta por siete días, misma que se le dio y ella está atendiendo esa incapacidad que manifestó”, señaló.

Dijo que efectivamente existe un recurso en la Comisión de Honor y Justicia en donde se sugiere la baja definitiva de Dignora Valdez, pero tiene tres días para meter su recurso de inconformidad ante la Sindicatura de Procuración, área que tiene hasta 10 días para revisar el caso, el expediente y tomar su decisión, ya sea ratificar el resolutivo de la Comisión o cambiar la misma.

Te recomendamos leer:

“Lo que decida la síndica procuradora tendrá que turnarla al Ayuntamiento, al cabildo, que es la última instancia a nivel municipal que va a tomar la decisión de esta elemento. Estoy hablando que ese es el proceso jurídico administrativo, obviamente ella tiene la posibilidad de recurrir a amparos, a otras instancias, pero a nivel municipal. Yo les garanticé que el tema será tratado como debe de ser, apegado estrictamente a la ley”, abundó.