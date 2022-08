Trans pide poder hacer cambio de identidad en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- A fin de solicitar que los tramites de cambio de identidad puedan realizarse en el Registro Civil 03 de Los Mochis, un grupo de integrantes de la comunidad Trans realizó una manifestación a las afueras de dicha oficina estatal.

Noel Banda, vocero de este movimiento, señaló que aunque este trámite ya es legal y forma parte del Código Familiar de Sinaloa, únicamente se hace en la ciudad de Culiacán lo que les genera en muchas ocasiones problemas económicos y de movilidad.

“La comunidad trans está siendo violentada desde marzo que se aprobó la Ley de Identidad de Género que consta para poder actualizar nuestros datos ante el registro civil, ante la SEPyC y otros documentos oficiales. Es la actualización del nombre y el género, esto nos está violentando porque toda la comunidad no ha podido hacer sus cambios porque se hacen hasta Culiacán”.

En ese sentido, dijo que de acuerdo a lo que se les ha informado, es que en las oficinas de los registros civiles no se elaboran dichos trámites debido a la falta de capacitación al personal.

“Aquí en Los Mochis hay más de 18 personas que no pueden ir a Culiacán a hacer sus cambios de identidad tanto niños y jóvenes que en muchas ocasiones no tienen ni el apoyo de su familia. Nos dicen que el personal no está capacitado, no están capacitando a la gente de los juzgados para poder atendernos”, sostuvo.

Integrantes de la comunidad Trans realizaron una manifestación. Foto: Debate

Mientras tanto, María Ofelia Agraz Cruz, la juez del Registro Civil adelantó que la próxima semana podría estar en la ciudad María del Carmen Gaytán Toleda con quien habrán de ponerse al tanto del tema para poder estar en condiciones de realizar este trámite.

“Ahorita todavía no se hace ese trámite, nosotros los canalizamos a Culiacán pero más adelante si se podrá, son muchos trámites los que se tienen que hacer, diferentes copias que se tienen que mandar a diferentes, es mucho lo que se tiene que hacer”, enfatizó.