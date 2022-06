Tránsito Municipal de Ahome pide no estacionarse en doble fila frente a escuelas

Los Mochis , Sinaoa.- La Dirección de Tránsito Municipal de Ahome llama a los padres de familia a no estacionarse en doble fila en las escuelas.

"Las doble filas en los colegios y escuelas nunca se han permitido, lo acostumbran porque el que llega baja al niño y se pone a peinarlos, a alistarle los libros, la mochila, a checarle el horario y llega el otro y está ocupado, y ahí es llegar rápido, bajar y vámonos. Y cuando llegan por ellos es lo mismo, se bajan por el niño, pero el niño ya debe estar listo en la puerta para salir", manifestó José Alfredo Gutiérrez Rivera.

El director de Tránsito de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Municipio de Ahome expuso que tiene órdenes estrictas de sancionar al que no respete y se estacione en doble fila.

El funcionario informó que ya ha ha habido sanciones, y también maltratadas de los padres a los tránsitos.

Agregó que las educadoras viales están yendo en las mañanas a dar el apoyo en las escuelas del primer cuadro de la ciudad, así como también elementos en motos y patrullas.

Añadió que con el regreso cien por ciento presencial a las escuelas, algunos padres de familia no saben cómo llegar y bajar a sus niños.

"A parte que en muchas escuelas los señalamientos ya no están visibles, están mojosos, las rayas de las guarniciones se maltrataron. A las escuelas les hemos pedido pintar ellos la guarnición y pintar los señalamientos. Todas las escuelas piden topes, pero no es la solución porque ellos tienen ya medidas para que el niño no salga corriendo hasta la calle, el carro llega y sube al niño".

Expuso que a algunas escuelas les han mandado oficios y un croquis de cómo es la logística de llegar, subir y bajar al niño.