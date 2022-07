Tránsito de Ahome niega omisión en caso de atleta atropellada en la carretera Los Mochis-Topolobampo

Los Mochis, Sinaloa.- El director de Tránsito Municipal de Ahome negó incurrir en omisión en el caso de una deportista atropellada sobre la carretera Los Mochis-Topolobampo, señalando que sí hay vigilancia tanto en ese circuito como en el de los bulevares Antonio Rosales y Labastida Ochoa.

Respuesta

Esto, luego de que el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento anunciara que se abrió de oficio una investigación en atención a una denuncia, hecha vía redes sociales, de la corredora Jazmín Arely M., quien señaló que fue atropellada el 10 de julio por un vehículo que invadió el acotamiento de la carretera.

“No sé en qué sentido venga la investigación, porque vigilancia sí tenía, aunque (la patrulla) no estaba en el tramo donde iba el peatón”, comentó José Alfredo Gutiérrez Rivera.

“Si incurrimos en alguna sanción, pues responderemos por ello”, agregó.

Indicó que de forma regular la carretera Los Mochis-Topolobampo es vigilada por dos patrullas: una en el tramo del bulevar Centenario al entronque del aeropuerto y otra de ahí hasta Topolobampo.

Y aunque se comprometió a reforzar la vigilancia, dijo que destinar más patrullas a esa área implicaría descuidar otras.

Solución

El jefe policiaco mencionó que a inicios de la administración se propuso a los deportistas que definieran un horario para prácticas en esas áreas, para poderles brindar una mejor vigilancia, pero estos no se han organizado.

Apuntando que a algunos no les gusta llevar una patrulla cerca.

“Si van a hacer deporte por la Mochis-Topo, que lo hagan en un horario, y yo me encargaré de ponerles vigilancia en ese horario, pero que no me lo haga un grupo a un horario y otro a otro horario... O ponemos una regla: que se permita de tal hora a tal hora y fuera de ese horario que se prohíba que hagan ejercicio en el acotamiento de la Mochis-Topo. Sería cuestión de reglamentarlo”, expuso.

Asimismo, pidió que si no pueden llevar un vehículo con torreta ámbar en retaguardia mientras se ejercitan sobre la carretera, pues que mejor acudan a alguna unidad deportiva, al Parque Sinaloa o a la ciclovía del Cerro de la Memoria.

