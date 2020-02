Tránsito realiza operativos en Hoteles para liberar vía pública

Los Mochis, Sinaloa.- A partir de la tarde de este lunes Tránsito Municipal realiza operativos en diversos hoteles de Los Mochis para retirar bloqueos que impiden que automovilistas se estacionen en vía pública ya que al momento la actual administración pública no ha cedido permisos a ningún restaurante u Hotel de Los Mochis.

"Esta administración no ha otorgado ningún permiso a ningún hotelero por lo que ya estamos haciendo operativos para retirar cualquier bloqueo de la vía pública en las banquetas, revisaremos con los dueños de los hoteles si tienen permisos y si no lo tienen pues procederemos a retirar cualquier bloqueo. Si ellos tienen permisos de otras administraciones revisaremos su vigencia", señaló.

Mencionó que no habrá tolerancia para nadie ni para ningún empresario por lo que habrá mano dura para cualquier ciudadano. "No habrá tolerancia para nadie en esta administración, no permitiremos que se bloquee la vía pública, ni tampoco que se estacionen en lugar para discapacitados", señaló.