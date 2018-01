Tránsito ya no recogerá documentos al infraccionar

Los Mochis, Sinaloa.- Por acuerdo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, se determinó que en Ahome a partir de este martes los automovilistas ya no estarán obligados a entregar una garantía cuando son infraccionados por los agentes de tránsito.

El alcalde Álvaro Ruelas Echave informó que con esto ya no será necesario que se entreguen ni licencias, ni placas o tarjetas de circulación para hacer efectivo el pago de la multa.

Especificaciones

Con ello, se modifica también el esquema de cobro y de pago, pues ahora será en Tesorería Municipal en donde canalice el tema, destacó.

“La mecánica de cobro-pago es sencillo. Vamos a iniciar los procedimientos, es un crédito fiscal. Si no se paga la multa se podrá embargar o hasta rematar un bien inmueble. El tema es que debemos de poner a nuestros agentes a hacer lo que les corresponde que es cuidarnos, y no a hacer los trámites de las multas”, precisó.

Álvaro Ruelas Echave, alcalde de Ahome. Foto: EL DEBATE

Ruelas Echave señaló que en el caso de que existan vehículos donde no se compruebe la propiedad o no tengan ningún elemento de identificación, se podrá detener la unidad porque no se tendrá ningún elemento de identificación. Aclaró que es un tema muy distinto al de la atención de algún documento para garantizar el pago de la multa.

En defensa

El funcionario municipal defendió estas nuevas disposiciones al argumentar que lo que se busca es darle legalidad a los trámites y acciones del gobierno. También creer en el ciudadano.

“Vamos a dejar de retirar los documentos como garantía para el pago de las multas, sin duda vamos en ese sentido de la legalidad. La colocación de cámaras hace también mucho más transparente lo que estamos haciendo”.

El agente vial no podrá quitarle la licencia, placa, vehículo o tarjeta de circulación si lo infracciona. Foto: EL DEBATE

Reconoció que el hecho de que al automovilista que comete una infracción se le retire una garantía es una violación a los reglamentos, es por ello que no se les retirará nada, pero sí se tomarán otro tipo de acciones si no se cubre el monto de la infracción.

“En su primera etapa puede ser una notificación, después se puede convertir en un embargo de un bien mueble o inmueble y después incluso en el remate de los bienes. Es un trabajo que tendría que realizar la Tesorería, al igual que le cobran cualquier multa de una autoridad fiscal federal o de alguna autoridad fiscal estatal. Es el mismo procedimiento, hoy vamos a ejercer”, abundó.

Por último, comentó que hasta el momento no se ha analizado el contratar a más personal para el área de Tesorería, pues esta dependencia habrá de realizar además del cobro del predial, el cobro también de las infracciones y las acciones legales si no se cumple con el mismo.

ARRANQUE

Anuncian programa “No te pases, respeta las señales”

Con la finalidad de crear conciencia entre la ciudadanía, un respeto vial, peatonal y, sobre todo, ciudadano, el municipio de Ahome anunció el programa “No te pases, respeta las señales”.

Este proyecto incluye diversas facetas de promoción y difusión en medios de comunicación, redes sociales y presenciales en la vía pública y un concurso de cortos que será dirigido a estudiantes universitarios.

El alcalde Álvaro Ruelas Echave pidió la colaboración de todos: autoridades, transportistas y peatones para el éxito de la campaña.