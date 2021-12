Tránsitos corruptos deberán ser cesados en Ahome: Romanillo

Los Mochis, Sinaloa.- El o los agentes de Tránsito de Ahome a los que se les compruebe que cometieron actos de corrupción tendrán que ser cesados de la corporación, advirtió Julio César Romanillo.

El secretario de Seguridad Pública en el municipio de Ahome comentó que en el caso de los agentes a quienes de les acusa de pedir mil 500 pesos a un vecino de la ciudad de Los Mochis a cambio de dejarlo ir ya están siendo investigados; sin embargo, aclaró que no es muy clara la información que se tiene ni tampoco se tiene el conocimiento de que se haya interpuesto una denuncia ante la Vicefiscalía.

"La información que tenemos es relativamente escueta, estamos investigando y tomando en consideración que las personas no han querido proporcionar mucha información pero la investigación por supuesto que va a continuar, se tiene que dar con los responsables y de comprobárseles tienen que ser cesados", señaló.

El funcionario municipal comentó que en estas acciones es importante también que la ciudadanía ponga de su parte, es decir, reconozca que cometió una infracción y evite así caer en un acto de corrupción por parte de los mismos agentes.

"Hago un llamado a la sociedad para que no se presten, si cometen una infracción hay que aceptarla y hay que pagarla, vamos iniciando por ahí, no se presten si un elemento de Policía Municipal o Vialidad les insinúa que se pueden arreglar y pueden llegar algo en lo oscurito no caigamos en eso, denuncien en este momento al 911 o acudan a la Fiscalía que es autónoma, no depende de nosotros, tienen completa autonomía para investigar y por supuesto que sí detectamos cualquier elemento de cualquier nivel con un acto de corrupción será sancionado y si se le comprueba tiene que ser destituido", abundó.

Por último sostuvo que no por uno o dos compañeros el resto de la corporación tiene que ser desacreditada haciendo alusión a que existe la indicación de actuar en consecuencia cuando se presente un hecho de corrupción pero también de trabajar en mejorar el actuar de los elementos.

"No por uno o dos compañeros el resto de la corporación va a ser como ustedes mencionaron quemada o denigrada, de ninguna manera, tan es así que el director Alfredo Gutiérrez tiene la consigna directa del presidente municipal de localizar el nombre de estas dos personas y actuar en consecuencia".