Tránsitos de Ahome “asaltan” a turistas por la Mochis-Topo

Los Mochis, Sinaloa.- En su visita a Los Mochis una turista originaria de La Paz se vio obligada a entregar 600 pesos a un par de tránsitos para evitar que se quedaran con la tarjeta de circulación de su vehículo.

Asegura que la detuvieron por la carretera Los Mochis-Topolobampo, justo al pasar el retorno que conduce al aeropuerto, cuando se trasladaba la noche de este jueves para abordar el Ferri rumbo a La Paz.

“Eran dos tránsitos jóvenes, me detuvieron, tomaron mis datos, me pidieron tarjeta de circulación y licencia de conducir, comenzaron a apuntar mis datos personales y me hablaron de una multa de mil pesos por conducir a exceso de velocidad, pero no era así, y fue cuando me pidieron el dinero”, explicó.

La afectada pidió omisión de su nombre por temor a represalias, pues asegura que constantemente visita esta ciudad, pero solicitó a las autoridades una mejor atención a los turistas, pues como a ella, teme que otros visitantes sean víctimas de este tipo de extorsión de los agentes de vialidad y por consecuencia decidan dejar de venir a Los Mochis.

“No tenía intención de entregarles dinero, pero tampoco podía dejarles mis documentos y mucho menos arriesgarme a perder el barco porque entonces me saldría más caro. No pude tomar el número de patrulla porque se pegaron mucho a mi carro y no me arriesgué a bajarme de mi unidad. Ojalá las autoridades detengan esa mala práctica de sus tránsitos”, agregó.