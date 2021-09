Transporte escolar de Ahome, a la espera de que les soliciten el servicio

Los Mochis, Sinaloa.- Con el regreso a clases presenciales de algunos planteles en el municipio de Ahome, los concesionarios del transporte escolar se encuentran a la espera de que los padres de familia les soliciten el servicio, informó Javier Peñuelas Trasviña.

"Todavía no no hemos empezado a trabajar nosotros. Hasta ahorita no nos han solicitado el servicio de transporte escolar ni a los compañeros ni a mí, por eso es que no hemos empezado".

El secretario general de la Unión de Transportistas Escolares del Municipio de Ahome dijo que los planteles donde normalmente prestan el servicio no han iniciado clases presenciales.

"Los padres de familia nos solicitan directamente el servicio, a los que ya tenemos años en este negocio nos hablan con anticipación por la cuestión de la ruta y ya nos ponemos de acuerdo con ellos y les damos el servicio, pero ahorita solo nos han hablado para preguntar que si cuando irán a empezar las clases presenciales, pero eso pues ya ves no depende de nosotros, depende de las autoridades y de los padres de familia".

Añadió que hay mucha resistencia de parte de los padres de familia para llevar a sus hijos a clases presenciales.

"Porque la verdad de todo esto es que es inseguro para la salud de los niños que acudan a clases presenciales. Y si se hacen las labores de clases presenciales del sistema híbrido, pues también tendríamos nosotros que platicar con las autoridades y con los padres de familia por la cuestión de tarifas".

Dijo que no sería redituable llevar a los niños dos días a la semana nada más.

"Nosotros no podemos dar un servicio así especializado de dos días por semana cobrándoles como si fuera un taxi o un uber. Tendríamos que cobrar una mensualidad parejo aunque los niños vayan por semana 8 veces a la escuela de 20 que van normalmente en un mes, porque la vuelta es la misma y los gastos son los mismos".

Destacó que los concesionarios del transporte escolar están desesperados por iniciar sus actividades porque es fuente de trabajo, pero que también están conscientes de que los papás no quieren arriesgar la salud de sus hijos al mandarlos a clases presenciales, el virus del Covid-19 continúa latente.