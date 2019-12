Transportistas de carga de materiales mantienen presión por adeudo de 10 mdp

Los Mochis, Sinaloa.- Los transportistas de carga de volteo no ceden en sus demandas y mantienen la exigencia del pago de cerca de 10 millones de pesos que les adeudan desde el pasado mes de julio por la ejecución de diversos trabajos en el municipio.

Gerardo Medina, secretario general de la CTM, señaló que a partir del martes tomaron la decisión, en señal de reclamo, de apostarse pacíficamente con sus unidades en las inmediaciones de la empresa que los contrató para la ejecución de los trabajos, la cual se encuentra ubicada en esquina del bulevar Antonio Rosales y Serdán.

El dirigente señaló que los transportistas se mantenían a la expectativa porque ayer supuestamente se daría una solución en los pagos, pero hasta que no se concrete, no pueden lanzar las campanas al vuelo, ya que en otras ocasiones también se han comprometido a pagar y no han cumplido.