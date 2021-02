Transportistas toman bodegas de Multigranos en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que Almer incumplió la promesa de pago de fletes, transportistas de la Alianza Regional de Transportes de Carga en General de Ahome y El Fuerte decidieron tomar las bodegas de Multigranos ubicadas en Los Mochis.

Luis Alonso Ruíz, secretario general de dicha alianza comentó que esta empresa quien se está haciendo responsable de las obligaciones que tenia Multigranos, les dijo que les pagarían a la par de los productores; sin embargo, al final se les dijo que no había dinero para ellos y que tendrían que esperar más tiempo.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Se decía que nos iban a pagar a nosotros junto con los productores pero Almer a lo último dijo que a nosotros nos debía y que le cobráramos a Multigranos, nosotros le dijimos que el compromiso era que ellos responderían por la deuda y está gente es muy intransigente, dice que no. La semana pasada los bloqueamos y negociamos que se nos iba a depositar el 50 por ciento de la deuda y que íbamos a negociar el resto con los productores pero hablamos con ellos y dicen que les han pagado a muy pocos y muy poquito dinero y se están llevando todo el grano y no les están pagando”, sostuvo.

De igual forma, añadió que se había hecho el compromiso de que ayer se les iba a depositar el pago equivalente del 50 por ciento pero en vez de entregar el recurso, buscaron argumentos para no cumplir.

“No nos dejaron otra opción que ir a bloquear las bodegas porque si no hay granos pues ya no habrá ni esperanza para nosotros ni para productores. El día de hoy se bloqueó, somos 100 transportistas de Ahome y El Fuerte. Almer se quita la responsabilidad diciendo que no nos debe, que es Multigranos pero él está tomando las bodegas y la cosecha que hay ahí y se está comprometiendo a pagar a la gente que le debe Multigranos y nosotros somos parte de esa gente y así era el compromiso solo que ahora se quiere zafar”, indicó.

Leer más: Almer inicia el pago de 60 mdp a productores de Ahome y El Fuerte

El líder transportistas recordó que cuando se hizo el compromiso de pagarle a productores en donde estuvieron como testigos representantes de ligas de comunidades agrarias estaba estipulado que también se le pagaría también a los transportistas.

“Ese convenio es el que iba a cumplir Almer entonces pues Almer está pagando migajas a productores y vemos que un día dicen una cosa y al otro otra cosa, nosotros estamos hartos como productores y transportistas que estemos dependiendo de gente que ni siquiera conocemos”.

Leer más: Fluye pago de Almer a productores afectados por empresa Multigranos

Por último, advirtió que las bodegas permanecerán tomadas en tanto no se les entregue el 100 por ciento de la deuda.

“Ya no queremos el 50 por ciento, queremos que nos paguen el 100 por ciento de lo que nos deben, no las vamos a liberar ese es el plan que llevamos, no tuvimos otra alternativa, tratamos de negociar y pues está gente no cumplió, lo que está haciendo es trata de ganar tiempo, que nos vemos el viernes y el viernes ya no habrá grano en la bodega, dicen que nos van a cumplir les pedimos que nos deben, nosotros no tenemos otra opción que presionar de esa manera”.