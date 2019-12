Trapiche inaugurará el encuentro 10x10, en Los Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- El XI Encuentro Nacional de Creación Plástica Itinerante Sinaloa 10 x 10 será inaugurado este miércoles 4 de diciembre a las 18:00 horas en los pasillos de Robótica y Tecnología del Trapiche Museo Interactivo.

La exposición permanecerá durante dos meses en este recinto con acceso al público, de 9:00 horas a 18:00 horas. Este evento que organiza el Seminario de Cultura Mexicana SCM corresponsalía Los Mochis, con el apoyo del Instituto Sinaloense de Cultura, tuvo una gran respuesta de los creadores mexicanos, pues se recibieron 125 propuestas plásticas de artistas de 24 estados del país, de gran representatividad nacional, comentó su coordinador Clemente Pérez Gaxiola. Se recibieron trabajos de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Ciudad de México, Durango, Jalisco, Estado de México, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quinta Roo, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Premios

Se otorgará un primer lugar de 20 mil pesos en premio auspiciado por el ISIC. El premio al segundo lugar lo otorgará el diputado Sergio Jacobo Gutiérrez, mientras que el tercer premio no se otorgará ante la falta de apoyo del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Ahome (IMAC), pues su director general, Víctor Carrazco, argumentó que no había recursos para este certamen de carácter nacional. “Lamento mucho esta postura del director general del IMAC, que no se quiera comprometer a nada, cuando estamos posicionando a la ciudad de Los Mochis como escenario para promover la cultura y el arte. Cómo es posible que IMAC no programe recursos, no esté pensando en ello cuando la cultura y el arte deben ser de primer orden”, reprochó el coordinador general de este evento.

Jurado

El jurado está integrado por los reconocidos artistas plásticos: Carlos Maciel Sánchez Quijano, de Cuernavaca; Juan Manuel Osuna, de Sonora, y Alejandro Mujica, de Culiacán, quienes también realizarán el trabajo curatorial de la obra seleccionada.