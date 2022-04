Tras dos fallecimientos, el Hospital General de Los Mochis queda sin pacientes Covid-19

Los Mochis, Sinaloa.- Tras el fallecimiento de dos mujeres, una de 21 y la otra de 41 años de edad, el Hospital General de Los Mochis se quedó sin pacientes Covid-19 desde el día jueves.

"Fueron defunciones las dos, una tenía VIH, de 41 años, la otra tenía otro tipo de situaciones que comprometen mucho la salud, no quiero entrar en detalles sobre esto, quiero respetar, desafortunadamente no se pudo hacer más, los médicos lucharon hasta las últimas, venían en sábado y domingo, a todas horas, para que no se quedaran ellas sin su atención", dijo Luisa Reyna Armenta Ruiz.

La directora del Hospital General de Los Mochis agregó que ya no hay pacientes que el jueves se desocupó el área Covid y esperan que así siga.

"Ahorita ya no hubo ingresos afortunadamente, esperemos que siga así".

Mencionó que la prueba de fuego fue Semana Santa, pero que hasta el momento no se han tenido datos de rebrote del virus.

"No hemos tenido datos de rebrote, no quiere decir que no haya, porque la gente ya aprendió mucho a manejar el Covid-19, ya no se asustan fácil, se hacen su prueba, van con un médico particular, se quedan en su casa, la gente ha aprendido mucho, los que nos llegan es cuando están graves".

Expuso que el módulo del triague sigue en operación, pero con una baja en la semana del 95 por ciento.

"El triague respiratorio aún sigue funcionando, siempre ha tenido poquita afluencia porque la gente viene pidiendo pruebas rápidas, no podemos hacer eso porque somos médicos de clínica y hacemos los estudios que la medicina dice, primero diagnósticas y después usas los recursos de laboratorio, de rayos x para verificar un diagnóstico".

Añadió que hubo meses en los que no había pruebas rápidas. Recalcó que estas solamente se hacen en los casos que así lo ameriten.