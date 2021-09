Tras lluvias de Nora en el norte de Sinaloa, mantienen cerrado el tramo del río Fuerte en Mochicahui

Los Mochis, Sinaloa.- Debido a que el nivel del agua que conduce el río Fuerte no bajó lo suficiente, autoridades municipales de El Fuerte decidieron mantener cerrado el tramo carretero que conduce a El Ranchito, perteneciente a la sindicatura de Mochicahui, El Fuerte.

Durante un recorrido por la zona, el secretario del Ayuntamiento, Leonel Vea Gámez, explicó que este bloqueo se debió al riesgo inminente que había por la creciente del caudal tras lluvias registradas por los remanentes de la tormenta tropical Nora.

Estado

Es importante precisar que el nivel del río aumentó luego de que se decidiera abrir las compuertas de la Bocatoma de San Blas a fin de desaguar un poco el arroyo de Sibajahui; sin embargo, la mañana de este miércoles estos portones ya habían sido cerrados y será mínima el agua que seguirá pasando.

“Ayer (martes) se decidió cerrar porque comenzó a crecer y para evitar cualquier problema que pudiera causar un accidente. Esperemos que en las próximas horas ya baje más el agua. Ahorita podemos ver que ya ha disminuido un poco, pero aún no se puede abrir a la circulación. Si el nivel no baja, no se abrirá”, indicó.

El funcionario municipal insistió en que mientras el nivel del agua no baje en este tramo carretera, no se abrirá al libre tránsito, pues explicó que la corriente de agua podría generar un accidente o una tragedia.

Sostuvo que son cerca de ocho las comunidades que quedaron incomunicadas, al menos por la zona de Mochicahui: El Ranchito, Jahuara Primero, Las Higueras de los Natoches, La Cruz Pinta, El Mezquital, El Téroque, Los Torres y La Línea.

“Gracias a Dios no se presentó ningún accidente y aprovecho para agradecer a Protección Civil, quienes han estado muy al pendiente de esta situación desde ayer (martes) que se cerró; no nos han dejado solos, está acordonada la zona y así seguirá para evitar que la gente cruce.”

Para finalizar, pidió a la población de esa zona del municipio atender las recomendaciones y evitar cruzar este tramo.

Recorrido en Ahome

Personal de Protección Civil del municipio de Ahome realizó recorridos en los márgenes del río Fuerte en las sindicaturas de San Miguel Zapotitlán y Ahome durante el día de antier y ayer para revisar y evitar que la población ingrese a este lugar, con el fin de prevenir cualquier accidente.

Salvador Lamphar hizo un llamado a la ciudadanía para que estuviera alerta y extremara precauciones, pero sobre todo que no tratara de acudir al balneario, ya que se esperaba la creciente del río por la liberación de agua de la Bocatoma, derivado de la gran cantidad de agua que acumuló el arroyo Sibajahui tras los remanentes de la tormenta tropical Nora.

El coordinador general de Protección Civil en Ahome informó que serían 300 metros cúbicos los que la Conagua soltaría de la Bocatoma.

“Estamos tomando las medidas necesarias para que la gente se retire del río por lo que pudiera pasar. Había gente que se estaba echando una bañadita y otra gente que estaba pescando; por eso estamos haciendo los recorridos constantes de proximidad social hacia la ciudadanía para efecto de retirarla del lugar”, dijo en su momento.

El funcionario municipal expresó que muy probablemente el agua no se saldría del cauce del río, pues serían aproximadamente 300 metros cúbicos y el río tiene capacidad hasta para 650.

En el río Fuerte, a la altura de San Miguel, algunas personas intentaron acceder al lugar, pero elementos de Protección Civil les informaban acerca de la situación que acontecía y las personas optaban por retirarse.

El aviso se hizo desde el día martes por la tarde, se convocó a la gente que tuviera corrales a las orillas del río para que tomara las precauciones necesarias ante la creciente. Desde ese momento Protección Civil puso cintas preventivas para evitar que la ciudadanía ingresará al río. Ayer continuaba por prevención y precaución.

Leer más: Coepriss hace saneamiento en zonas afectadas por Nora en Sinaloa

Para entender...

Abren compuertas de la Bocatoma de San Blas

Ante el alto nivel de agua que conducían algunos arroyos, tal como el que pasa por Sibajahui, autoridades determinaron abrir las compuertas de la Bocatoma de San Blas a fin de que esa corriente se fuera por el río Fuerte y no afectara a las comunidades aledañas a la zona. Esto generó una creciente en el río Fuerte, por lo que tanto en el municipio de El Fuerte como en Ahome se pidió a la ciudadanía tomar las precauciones pertinentes a fin de evitar una tragedia.

Las compuertas ya fueron cerradas, pero el nivel del agua no bajaba hasta la mañana de ayer.