Trasplante renal en IMSS de Los Mochis da una nueva esperanza de vida a José Alfredo

Los Mochis, Sinaloa.- Gracias a un trasplante renal realizado en el Hospital General de Zona (HGZ) No. 49, del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Los Mochis, Sinaloa, la vida de José Alfredo “N” dio un giro radical, pues desde hacía más de un año y medio requería de diálisis peritoneal para eliminar las toxinas de su cuerpo.

El paciente de 43 años, padre de tres hijos y trabajador del área de la informática, es originario de la ciudad de Guasave y su estado de salud se había visto disminuido por padecer insuficiencia renal crónica a consecuencia de una hipertensión arterial que padecía previamente, lo que derivó en la necesidad de terapia sustitutiva.

José Alfredo narra que sus actividades y su vida diaria le costaban trabajo, sin embargo, encontró un gran apoyo en su esposa, Norma Armenta, quien desde que comenzó con el padecimiento le dijo que si eran compatibles ella le donaría uno de sus riñones

“Desde que se me diagnosticó la enfermedad, inicié el tratamiento y mi esposa y yo lo platicamos y ella siempre estuvo en la mejor disposición de ayudarme y me dijo que si éramos compatibles adelante, que ella con todo gusto y con todo su amor me apoyaba para donarme el riñón”, narró el paciente trasplantado.

El guasavense reconoció la gran labor que realiza el equipo multidisciplinario de trasplante renal del HGZ No. 49, pues gracias al amor de su esposa y al enorme profesionalismo mostrado por los médicos y el personal de enfermería, así como de otras categorías que interactuaron con él antes, durante y después del trasplante, ahora tiene una oportunidad de mejorar su vida.

“Es un excelente equipo de trabajo con el que cuenta la clínica 49, desde que llegué fui atendido amablemente, me explicaron el procedimiento, me cuidaron, me trataron bien, todo salió a la perfección porque son un excelente equipo de trabajo”, comentó José Alfredo.

Finalmente el paciente hizo un llamado a la sociedad en general a sumarse como donadores voluntarios de órganos y tejidos con fines de trasplante, a informarse acerca del tema y los beneficios que se brindan a personas como él que requieren de un órgano de otra persona para poder sobrevivir y/o mejorar su calidad de vida.

Por su parte, el médico especialista en angiología y cirugía vascular, Eymard Gámez Gámez, en calidad de vocero del equipo de trasplantes del HGZ No. 49, señaló que el procedimiento fue exitoso y que se sigue trabajando para contar con un programa de trasplantes cada vez más activo en Sinaloa, pues con éste suman dos procedimientos de este tipo en lo que va del año en este hospital.

“El procedimiento se realizó en alrededor de cinco horas en dos salas de quirófano contiguas el pasado martes 19 de julio, en él intervino un equipo multidisciplinario de especialistas y tras 72 horas posteriores al trasplante la función renal se normalizó totalmente”, comentó.

Dentro del procedimiento de trasplante se contó con todo un equipo multidisciplinario, como los médicos anestesiólogos Felipe García y Claudia Regalado, así como el especialista en urología Fabián Cota y en nefrología Gustavo López y en medicina interna Santiago Zúñiga, además de los cirujanos de trasplante Iván García y Óscar López Varela, y los médicos angiólogos Eymard Gámez y Elisa Flores.

Gámez Gámez recalcó la importancia de realizar este tipo de trasplantes, pues con estos procedimientos se da esperanza de vida y se mejora en gran medida la calidad de ésta, al permitirle a los pacientes como José Alfredo tener una mayor independencia y plenitud en el desarrollo de sus actividades.

De igual manera agradeció también el apoyo de todo el personal de enfermería, higiene y limpieza, manejadores de alimentos y trabajadores directivos y administrativos que colaboraron en conjunto para que la cirugía fuera todo un éxito.

Te recomendamos leer:

Es importante destacar que todos los procedimientos de donación y trasplantes se llevan a cabo con estricto apego a los protocolos de bioseguridad para disminuir el riesgo de infecciones, entre ellas el SARS-CoV-2 y recordar que para ser donador voluntario de órganos y tejidos, cualquier persona que así lo desee puede consultar la página electrónica del Centro Nacional de Trasplantes: https://www.gob.mx/cenatra/o visitar la página del IMSS en la liga:http://www.imss.gob.mx/salud-en-linea/donacion-organos/donde se podrá registrar la persona interesada para acreditarse como donadora voluntaria.