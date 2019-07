Tribu yaqui luchará contra el fallo a favor del gasoducto

Bácum, Sonora.- El pueblo yaqui se siente extranjero en su propio país. Las leyes tradicionales de los yaquis indican que, si uno solo de ellos se opone a un proyecto o situación, deberá buscarse un consenso, no la opinión de una mayoría para efectuarlo.

Así, la «compra de voluntades» ejecutada por personal de la empresa IEnova, de acuerdo con los líderes indígenas, mediante la utilización de los propios habitantes yaquis como «vigilantes» de distintos tramos del gasoducto, constituiría un daño a la unidad de la etnia; así como la ausencia de una consulta previa, informada, indicada en el derecho internacional de las comunidades indígenas de acuerdo en el Convenio 169 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Juzgado Séptimo de Distrito falló a favor de la empresas IEnova, filial de Sempra Energy, para la construcción del gasoducto Aguaprieta el 12 de julio del 2019. Presumiblemente, la resolución constituye una afectación directa a los integrantes de la tribu Yaqui asentados en La Loma de Bácum, Sonora, que buscan la preservación integral de sus tierras.

Las transnacionales han instalado, desde el 2016, 80 kilómetros de tubería en el territorio yaqui, 14 de ellos específicamente transcurren sobre La Loma de Bácum, municipio de Bácum, por lo que este grupo indígena contará con un plazo, desde el 12 de julio, de diez días hábiles para la interposición de algún recurso legal. Ahora, el tiempo corre para que apelen el fallo.

Los yaquis de La Loma de Bácum buscarán recurrir a instancias todavía mayores para garantizar la preservación de sus tierras. De hecho, nunca han esperado nada de la justicia mexicana, destacó el secretario de la Guardia Tradicional de La Loma de Bácum, Martín Valencia.

Los enfrentamientos dejaron al menos tres personas muertas y múltiples heridos desde el 21 de octubre del 2016, únicamente en La Loma de Bácum, una de las ocho poblaciones que conforman la nación yaqui en Sonora, abundó Anabela Carlón Flores, abogada y docente.

La obra

IEnova es una de las empresas privadas de energía más grandes del país, «la primera compañía de infraestructura energética en cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores y en pertenecer al Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) Sustentable», según la página web de la firma. La misión IEnova, conforme a su sitio, es «ser la principal empresa de infraestructura energética de América del Norte».

Sempra Energy generó más de 11.6 mil millones de dólares en ingresos en 2018 y un rendimiento total para los accionistas del 246 por ciento en los últimos diez años, informan en su portal.

Igualmente, IEnova fue una de las primeras empresas privadas en invertir en el sector energético en México. «Desde nuestra llegada al país, en 1996, nos hemos posicionado como líder en la industria energética.

Al cierre del 2018, tenemos más de mil empleados y aproximadamente 8.8 mil millones de dólares en activos totales, constituyéndonos como una de las empresas privadas de energía más grandes del país», manifiestan (información publicada en ienova.com.mx/).

Conflicto legal y político

Ni el Estado mexicano ni el Gobierno de Sonora buscan resguardar los derechos de la tribu yaqui, ya que una corporación violó la integridad del territorio, conformado por más de 485 mil hectáreas, distribuidas entre un aproximado de 35 mil yaquis en ocho poblaciones, externó Carlón: «Podemos decir que esta no es la primera demanda que hace la tribu yaqui; también en el caso del acueducto y el caso de la expropiación y en todo lo que ha sido es sobre el poder, esta vez creíamos que iba a ser diferente. Siempre, cada vez, hay una esperanza en el sistema de justicia de que nos iban a dar la razón, porque tenemos todos los elementos, pero al final siempre comprobamos que la justicia es para quien puede pagarla».

Presuntamente, un abogado representante de los ocho pueblos de la tribu yaqui promovió un documento en el juzgado, de acuerdo con las declaraciones de Carlón Flores. En el recurso legal, se afirmaba que presuntamente los ocho pueblos de la tribu yaqui, por mayoría, dejaban el paso libre a la construcción del gasoducto; sin embargo, esto iría en contra de los preceptos o usos y costumbres de los yaquis, ya que, en lugar de primar la democracia, ellos optan por el consenso general.

«¿Nosotros cómo podíamos demostrar algo en contra de ese documento? ¿Demostrar que no era cierto? Nosotros verificamos una opinión del consenso (todos y cada uno de los habitantes), no de la de la mayoría. Pienso que la juez actúa porque está acostumbrada a la democracia de las mayorías, y no todos los pueblos indígenas se manejan con la democracia. La nuestra es una comunalicracia [sic], y las decisiones se toman por consenso general».

Asimismo, Carlón acusó que los intereses políticos van al alza en el caso. Afirmó que en el documento se asegura que de forma previa se ejecutó una consulta donde la mayoría de los pueblos ya firmaron su decisión; no obstante, acusó la compra de voluntades para recabar las rúbricas: «Esos documentos están firmados, pero nunca se hizo una consulta. Ahora, debe ser una consulta hecha en los recintos oficiales de cada pueblo para que la comunidad participe. En cambio, los documentos se firmaron en pollerías, llevando nada más a quienes querían que firmaran, algunos gobernadores tradicionales se les dijo que no firmaron nada hasta que se regresaran a una reunión, y después resulta que estos gobernadores ya habían firmado el consentimiento».

No significa una derrota

Por su parte, Martín Valencia, secretario de la Autoridad de La Loma de Bácum, añadió, ante la presencia y el permiso del gobernador tradicional Paulino Sánaba Vega, que la resolución sea un fracaso que los anima para seguir con la batalla:

Sabemos que tenemos la razón, que tenemos todas las pruebas contundentes en contra de la empresa y de todos los ataques que hemos tenido. Fuera de sentirnos derrotados, nos dio aliento».

Además, tras la violencia sufrida en octubre del 2016, Valencia señaló que el arma más eficaz que se usó contra los yaquis fue la división, situación por la que especialmente en La Loma de Bácum se trabajó para fortalecer el sentimiento de unidad en contra de las empresas transnacionales: «La gente mayor, los niños, los jóvenes ven con más interés el porqué de esta lucha. Algo que utilizamos y que por mucho tiempo nos han dicho es que absolutamente nadie de afuera vendrá a cambiar nuestras leyes. Nuestros ancestros nos lo dejaron, y nadie para cambiar este sistema de gobierno. Esta es una de las tribus más unidas, en comparación con lo que sucede en otros estados, como en Chiapas».

En este tenor, el vocero de la Autoridad de La Loma de Bácum sostuvo que en la comunidad yaqui de La Loma de Guamúchil se dio recientemente un cambio de postura en torno al gasoducto ante la unificación de dos grupos contrarios: «Fue la ley interna la que los hizo pensar en esa posibilidad de unirse y ser más fuertes. Ojalá que ellos, en su jurisdicción, subsanen las diferencias que tienen como pueblo», atribuyó.

Respecto a la comunicación con el Gobierno de Sonora, encabezado por Claudia Pavlovich Arellano, lamentó la postura de rechazo por parte de la mandataria, a la que se refirió como una de «las promotoras más fuertes en el ataque a Loma de Bácum». Mencionó que los pobladores originarios de La Loma de Bácum tienen cerradas las puertas en la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos y las Comunidades Indígenas (Cedis).

En cuanto al Gobierno federal, Valencia confió en una oportuna intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador: «Que mire a su gente, como lo miramos nosotros. Nosotros nos guiamos con la petición del pueblo, que es el indicador a seguir. El presidente tiene buenos proyectos, y si ayudan a las personas de las comunidades indígenas, todo saldrá adelante».

Para entender...

Yaquis desmantelan parte del gasoducto en Bácum, Sonora

Integrantes de la tribu yaqui de La Loma de Bácum desmantelaron y perforaron la tubería del gasoducto Aguaprieta, luego de que las empresas responsables presuntamente violaron los usos y costumbres de los pueblos. Las compañías IEnova, Sicim y GDI siguen con la instalación de la tubería, pese a que hay un juicio legal en proceso que impide continuar con ella, denunciaron líderes indígenas. Esto pondría en riesgo una inversión de mil millones de dólares, que representan el 66.7 por ciento de 1500 millones de dólares que previeron ejercer entre 2014 y 2015, así como la llegada del gas natural a Sinaloa, donde se han invertido más de 4 mil 800 millones de dólares, publicó EL DEBATE el 13 de noviembre del 2017 [información disponible en https://bit.ly/2zEpQ6s].

Conflicto

Gobierno municipal en Bácum, acéfalo

Tras la sentencia de quince meses de prisión en Arizona hacia el alcalde electo del municipio de Bácum, Sonora, Rogelio Aboyte Limón, por intentar ingresar a Estados Unidos con documentación falsa, un grupo de ciudadanos mantiene tomadas las instalaciones del Ayuntamiento de Bácum.

La vocera del movimiento, María de los Ángeles López Acuña, especificó que se busca el reconocimiento del presidente municipal que el cabildo designó en Francisco Javier Gaxiola, mediante el acta 27, hace cerca de seis meses.

En oposición —mencionó López Acuña—, el Congreso de Sonora nombró a Benita Almada López, una de las regidoras que conformaría el cabildo. Mientras tanto, existe un juicio en las instancias federales.

«Ahorita está Francisco Gaxiola, está a disposición del Ayuntamiento, fungiendo como tal, desarrollando trabajo». Alegó, además, que «el Congreso de Sonora intervino, cuando no lo debió haber hecho», sino que son los ciudadanos quienes deben elegir a sus autoridades.

De igual forma, recalcó que es el acta 27 de cabildo la que ratifica a Gaxiola como munícipe: «Estamos esperando la resolución, podría ser un mes, quizás más o menos», concluyó.

LOS DATOS

Elección

El 6 de enero del 2019 resultó seleccionado Paulino Sánaba Vega como gobernador tradicional de La Loma de Bácum. Los comicios se realizan en esta comunidad yaqui de manera anual para evitar la codicia.

Pueblos

Ocho comunidades históricas conforman los denominados ocho pueblos yaquis: Cócorit, Bácum, Vícam, Pótam, Tórim, Huírivis, Ráhum y Belem.

Intranquilidad

Anteriormente, el exgobernador de Sonora Guillermo Padrés inició la construcción del denominado acueducto independencia, que buscaba proveer de agua a Hermosillo. Este atraviesa territorio yaqui, por lo que se encuentra en controversia en la SCJN.

