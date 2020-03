Trigueros de El Carrizo amenazan con tomar carretera por falta de pagos

Los Mochis, Sinaloa.- Por falta de compromiso del gobierno federal en subsidiar los pagos que se les debe desde hace más de nueve meses, trigueros de El Carrizo amenazan con tomar la carretera México 15 este martes a las 11:00 de la mañana.

El líder de los trigueros Aristeo Verdugo señaló que el gobierno federal los tiene abandonados con los pagos por lo que tomarán acciones radicales para hacer presión y que estos sean pagados.

“El presupuesto ya está etiquetado y ya ha pasado un año y no se nos ha pagado. No tenemos a lo que tenemos derecho y ya van a empezar las cosechas y no tenemos el pago”.

Mencionó que son alrededor de 130 productores que se les debe su precio base a las cosechas.

“Nos tiene en el abanadono el gobierno federal, ya tenemos once meses y todavía no nos pagan la posible utilidad que vamos a tener”.