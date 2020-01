Truenan contra alcalde por calles intransitables en todo Mochis

Los Mochis, Sinaloa.- La calle Degollado, la Guillermo Prieto, Zaragoza y la Belisario; el bulevar Centenario, el Macario Gaxiola, el Rosales, el Juan de Dios Bátiz y el Jiquilpan, todos comparten una misma situación: se encuentran prácticamente intransitables debido al gran número de baches.

Pero el problema no sólo son los hoyos de pavimento, sino del peligro en el que se han convertido para los automovilistas que transitan diariamente por el lugar, pues con el afán de “sacarle la vuelta” se han ocasionado accidentes viales, declaró Esteban Díaz.

Reclamos

El vecino de esta ciudad tronó en contra del alcalde Manuel Guillermo Chapman Moreno, a quien señaló de no tener la intención de solucionar el problema que ya le generó afectaciones en su automóvil.

“Es un cochinero la ciudad, a mí ya me tronó una llanta por caer en un bache que pensé que no estaba tan grande; aparte de que se me reventó la llanta por maniobrar el carro, terminé pegándole a un carro que estaba estacionado; de buenas que no fue mucho, pero pudo haber sido peor. Este alcalde parece que no quiere solucionar este problema que nos afecta a todos”, señaló.

Por su parte, Rogelio Sánchez sostuvo que el problema de los baches es mucho más grave en estos momentos que a como se había presentado en otros años.

“En los bulevares y algunas calles siempre han tenido problemas de baches, pero otros años vimos que medio se reparaban, hasta cambiaban las losas de concreto, pero ahora ni eso. He escuchado que del Ayuntamiento dicen que están arreglando, pero no sabemos en dónde porque nunca vemos trabajando”, indicó.

Llamado

En tanto, Leticia Valle arremetió en contra del gobierno municipal, pues, expresó, no solucionan este problema ni tampoco responde a los daños de los vehículos.

“A mi carro afortunadamente no le ha pasado nada por estos baches tan feos, pero a mi hijo sí, se le dañó, no recuerdo qué parte de abajo. El pobre lo tuvo que arreglar de su bolsa, de lo poco que gana, le dijeron que demandara al Ayuntamiento, pero iba a gastar más en abogado y esas cosas; además, no sabía si al final le iban a pagar el daño. Le hacemos el llamado a las autoridades para que hagan algo al respecto”.

Felizardo Esparza pidió al alcalde Manuel Guillermo Chapman que implemente un programa de reparación de baches, al menos, en aquellas vialidades que están más afectadas.

Las calles son un cochinero. Las autoridades qué están haciendo que no las reparan. Es un abuso esto porque parece que no lo están tomando en cuenta. Los carros los estamos dañando por tremendos hoyos.

Cabe señalar que hasta banderazo dieron del programa de bacheo e informaron de la suma cuantiosa que se emplearía, pero no se ven cuadrillas en las calles de la ciudad y sí los hoyos y baches por doquier.

Trabajos

Se complica obra de Degollado y 10 de Mayo: Japama

Un retraso marcado es el que se presenta al día de hoy la obra de reparación de drenaje de la calle Degollado y 10 de Mayo, reconoció Guillermo Blake Serrano.

El gerente general de Japama explicó que este problema se debe a las condiciones del suelo, pues debido al nivel de agua se encuentra húmedo imposibilitado a concluir las conexiones.

“En la colonia Deportiva tenemos que cerrar cerca de 15 metros de la Degollado con 10 de Mayo, ahí tenemos un cruce de líneas de potable en donde no hemos podido trabajar, el suelo que no nos deja trabajar por el nivel de humedad, esperamos estabilizar el suelo para esta semana y poder hacer la conexión de unas líneas de agua”, asentó.

En cuanto a las obras, el funcionario comentó que de manera general se tiene un avance de entre el 35 a un 40 por ciento.