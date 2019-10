Truenan contra el ISSSTE de Los Mochis por no prestar servicio hoy

Los Mochis, Sinaloa.- Gran sorpresa se llevaron los derechohabientes del ISSSTE Los Mochis que acudieron hoy a consultas y a realizar diferentes trámites, al ver la clínica de consulta externa cerrada, y en la puerta principal solo un documento en el que se le avisa a la población derechohabiente que el día de hoy 1 de octubre no habrá servicio de consulta externa y que únicamente se atenderá urgencias y hospitalización, sin dar una explicación.

Bastante molestas, las personas expusieron su sentir y manifestaron que no es posible que no avisen con anticipación, pues algunos derechohabientes venían de comunidades alejadas.

"Venía por una extensión de incapacidad y me encontré con la novedad de que está cerrado. Me citaron para este día porque el doctor sólo viene martes y jueves", manifestó Noelia Guadalupe Aquí Urías, quien con una cirugía reciente se trasladó en camión desde Camajoa, El Fuerte al ISSSTE de esta ciudad.

Asimismo, otra derechohabiente que pidió la omisión de su nombre por temor a represalias de esta institución de salud, comentó muy enojada, que no deben cerrar ya que no hay motivos para ello.

Tengo dos semanas viniendo por una cita que tengo y me dicen que no hay sistema que todavía no es el momento, y ahora vengo y me encuentro con esto, por qué hacen esto", expuso.