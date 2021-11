¡Tú puedes ayudar! Cruz Roja de la Villa de Ahome realiza "Lavatón con causa" para recaudar recursos

Sinaloa.- Para recaudar fondos ante la crítica situación económica que atraviesa, Cruz Roja de la Villa de Ahome realizó un "Lavatón con causa".

Los vehículos fueron llegando poco a poco desde las 10:00 horas para aportar su granito de arena a esta institución a través de esta actividad que consistió en el lavado exterior de auto.

Ofelia Robles, presidenta de esta base de Cruz Roja, dijo que esta forma de buscar recusos surgió viendo qué podían hacer para allegarse de fondos.

"Estábamos pensando qué actividades nos pudieran remunerar y que fueran en corto, que fueran ágiles, y esta fue una de ellas, algo rápido para iniciar, para despertar en la gente el que volteen a ver otra vez a Cruz Roja de Ahome, eso es lo principal".

Mencionó que Cruz Roja necesita muchos recursos porque se mantiene exclusivamente por los donativos del pueblo.

"Solamente con los donativos de ciudadanos y empresas, pero si no tenemos el recurso de ellos, es muy difícil que una institución como ésta pueda sobrevivir".

La presidenta de Cruz Roja de la Villa de Ahome comentó que ha costado mucho trabajo sacarla adelante a la institución, a parte de que esta base da el servicio a cuatro sindicaturas: San Miguel, Higuera, El Guayabo y la Villa de Ahome.

"Aunque tenemos el apoyo de SUMMA, en cuestión de accidentes, pero en cuestión prehospitalaria y del servicio más integral que presta Cruz Roja pues es la única que tenemos que tenemos en esta área".

Cruz Roja de la Villa de Ahome realiza "Lavatón con causa" | Foto: Javier Padilla/ Debate

Mencionó que no fue un rumor ni una broma que iban a cerrar esta base ante la falta de recursos.

"Era real que íbamos a cerrar, no fue una broma. Con esto no se juega, esto fue analizado muy consensuadamente porque la base de la Villa de Ahome ya no depende económicamente de Los Mochis, es una base independiente económicamente, ya los sueldos, los gastos de insumos y demás nos corresponde generarlos a nosotros".

Añadió que se han visto en situaciones bastante difíciles por la pandemia, y el hecho de que no hubiera colecta, así como la poca disposición de la gente y de las empresas a donar.

"Esa es la realidad, pero no era una broma, la declaración del cierre era algo que estábamos contemplando ya real, no íbamos a jugar a lanzar una información de ese tipo, pero el delegado estatal Carlos Bloch entró al rescate para ayudarnos por lo pronto con las nóminas de todos los empleados".

Por su parte, Adria Vega Castro, administradora de la base de Cruz Roja de la Villa de Ahome, informó que la administración municipal anterior les daba un donativo de 55 mil pesos mensuales que les servían para una parte del pago de nómina, pero que con el cambio de administración, ese donativo ha quedado en pausa.

"Estamos haciendo gestiones para que nos favorezca esta administración municipal con ese donativo y que podamos garantizar la operatividad de la base. El donativo era de 55 mil pesos mensuales, nos dieron durante 9 meses ese donativo".

El "Lavatón con causa" lo harán el próximo sábado en Higuera Zaragoza de 10:00 a 16:00 horas, donde la gente podrá donar 50 pesos al lavar su carro.