Turistas denuncian abuso de policías y de taxista

Turistas provenientes de Los Cabos, Baja California, fueron presuntamente agredidos la tarde del día miércoles por la conductora de un taxi ejecutivo con el número 130.

En esta agresión se vieron involucradas varias personas, entre ellas policías municipales y más conductores de esta modalidad de taxis.

Mala experiencia

Perla Palomares y su familia, provenientes de Los Cabos, relataron su mala experiencia en el puerto de Topolo-bampo debido a la mala actitud de una conductora. La experiencia comenzó cuando Perla pidió un taxi ejecutivo hacia Topolobampo pa-ra despedir a sus familiares .

“En la tar-denoche del 3 de enero pedí un taxi para Topolobampo para despedir a unos familiares, en el que me dijo que me cobraría 250 por llevarme y traerme y me esperaría para despedir a mi familia. En el lapso del camino ella iba hablando por teléfono e iba discutiendo con una persona por teléfono”, relató.

Al llegar al puerto, Perla buscó a sus familiares en la zona de taxis en donde Vianey, la conductora del taxi ejecutivo, presuntamente le exigió el pago del viaje, por lo que Perla se negó pues no iba a haber otro taxi que le cobrara 50 pesos hasta Los Mochis.

“Entonces ella le marcó a otro taxista y se unieron cuatro taxistas para hacer presión, entonces llamé a la oficina de taxis y me dijeron que me iba a llegar otro taxi que me llevara al fraccionamiento y nunca llegó al lugar. Al momento llegaron los policías y sacaron a mi esposo del baño de una manera muy agresiva como si fuera un delincuente”, relató Perla Palomares.

Cuando la turista vio el daño que le estaban haciendo a su familia decidió pagar los 200 pesos por traerla, a lo cual la taxista se negó y le exigió 250 pesos.

“Le intenté pagar los 200 pesos a la conductora por solo traerme y ella me dijo que eran 250 por el tiempo que le hice perder, y le pregunté si esa era la manera para tratar a un cliente. Los policías nos trataron muy mal, violentando nuestros derechos como ciudadanos”, relató Perla.

Sanción

Luis Horacio Mancillas Mendoza, secretario general de la Unión del Volante en Los Mochis, mencionó que la conductora de este taxi fue suspendida por conducir sin el certificado de aptitud.

Dijo además que este problema se debió a un malentendido, ya que la conductora creyó que no le iban a pagar.

“Esta conductora fue sancionada e infraccionada y no podrá conducir hasta que pase por cursos de capacitación. Si sufren de una agresión deben poner la queja en los teléfonos de ecotaxi o ejecutivo”, exhortó.