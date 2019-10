Turistas nacionales fluyen en El Fuerte

El Fuerte, Sinaloa.- Un grupo de paseantes originarios de Guasave arribó a El Fuerte, con dirección hacia el parque La Galera. Alquilaron un servicio de transporte y consumieron refrescos en uno de los puestos aledaños a la Plaza de Armas. Los jóvenes dejaron derrama económica a cada paso que daban en el alteño municipio. Los acompañaba Ariel Valdez Serratos, director de Turismo fortense.

Tras los hechos ocurridos el 17 de octubre en este municipio (balaceras y persecuciones, específicamente ocurridas en la comunidad de Cabanillas), fueron muy pocos los hoteles y los establecimientos que vieron reducido su margen de ganancia, aseveró el funcionario, debido a que El Fuerte constituye un punto de paso hacia Chihuahua y sus atractivos turísticos.

Igualmente, el regidor fortense Adrián Jiménez aseguró que, si bien fueron días de tensión entre la población, el trabajo coordinado entre los distintos niveles de la autoridad regresó el ambiente cálido que distingue a la ciudad colonial.

Además de la renovada seguridad, la restaurantera Karla Silva pidió a los Gobiernos estatal y municipal que se implementen mecanismos de difusión a los prestadores de servicios y al pueblo mágico en su conjunto.

Operaciones normales

Así, Karla Silva destacó que, tras los acontecimientos violentos, se volvió a un trabajo normal, con la afluencia habitual de consumidores. Comentó que sería sumamente factible que los recientes hechos de Culiacán dañen negativamente la imagen de Sinaloa en el exterior.

Asimismo, la empresaria pidió a los prestadores de servicios fortenses unirse en una sola voz capaz de hacer frente a las decisiones gubernamentales y que permita plantear necesidades, problemas y proyectos en el mismo sentido.

Por su parte, Ariel Valdez comentó que, gracias a determinados programas del Gobierno estatal (como lo es viajandopurosinaloa.com), el turismo intermunicipal ha mantenido con ritmo a El Fuerte, en espera de los arribos de la época decembrina y la natural afluencia de dinero.

Negó que se hayan presentado cancelaciones de reservas en hoteles: «Gracias a Dios, no hemos tenido problemas o repercusiones con los hoteles. En algún momento se dijo que se estuvo cancelando; es mentira. En ningún instante se tuvieron cancelaciones en los días posteriores a los enfrentamientos en Culiacán».

En última instancia, declaró que hay seis hoteles cuyas reservaciones están agotadas hasta enero:

Nuestro principal visitante es el nacional, pero le estamos tirando mucho a atraer a los extranjeros. El Chepe nos trae mucha derrama económica, es el principal motor de atracción».

Turismo regional

Finalmente, el regidor Adrián Jiménez Conde apuntó que el pánico vivido en El Fuerte es el mismo que se siente en el resto del país. Convocó a no acostumbrarse a la situación: «Uno tampoco espera acostumbrarse. No es correcto, no es algo a lo que podamos nosotros ver como normal. En el momento en el que se empieza a ver los hechos de carácter violento como algo normal, empieza a perderse el rumbo».

El integrante del Ayuntamiento fortense aplaudió que en Culiacán se hayan contenido rápidamente los enfrentamientos, y agradeció a los turistas que llegan: «El 23 de octubre recibimos a más de cien personas, señal de que solo vivimos un mal momento».

Lanzamiento

El 29 de septiembre, la Secretaría de Turismo de Sinaloa dio a conocer la iniciativa viajandopurosinaloa.com, donde se pretende estimular el turismo entre los distintos municipios de la entidad federativa a precios accesibles.