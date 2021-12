Turnarán a la Comisión de Honor y Justicia a tránsitos de Ahome señalados de "mochada"

Los Mochis, Sinaloa.- Los agentes de Tránsito que presuntamente pidieron “mochada” a cambio de dejar ir a un automovilista en Los Mochis serán turnados a la Comisión de Honor y Justicia, dio a conocer el alcalde de Ahome, Gerardo Vargas Landeros.

Entrevistado sobre la denuncia de una ciudadana en torno a que unos tránsitos le quitaron mil 500 pesos a su papá con tal de dejarlo ir, el funcionario dijo sentir pena, coraje y decepción; sin embargo, aclaró que buscará que esto no quede impune.

“Es una realidad lo que pasó, con mucha pena, coraje, la verdad, decepción porque les hemos ofrecido todo, ustedes son testigos, ya les ofrecimos aumento de sueldo, equipamiento de patrullas, que les vamos a dar hasta lotes con servicios y que salgan con estas acciones negativas, pues la verdad que se me hace incorrecto, muy lamentable”, señaló.

El funcionario municipal sostuvo que tras conocer el caso, giró instrucciones al secretario de Seguridad Pública en el municipio, Julio César Romanillo y al director de Vialidad, José Alfredo Gutiérrez a fin de que se haga lo conducente para que el hecho no quede impune y que al final, marque un precedente.

“Yo le di instrucciones tanto al Secretario de Seguridad Publica, como al director de Vialidad, que procedan, que tienen que turnar ese caso a la Comisión de Honor y Justicia y que lo que resulte inmediatamente se aplique la ley, o sea, no por dos elementos vamos a perder el trabajo, no nomás de una secretaría de Seguridad Publica, sino de todo el Ayuntamiento, porque al final de cuentas ellos son servidores públicos, entonces no se vale”.

Por último aprovechó el momento para advertir a todo el que de cierta manera forma parte de la función pública a que se conduzcan con legalidad, pues de lo contrario, su mala conducta traerá consecuencias que pueden desde una sanción al despido.