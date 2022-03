"Tuve amor pero quiero saber de dónde vengo": Delma creció en Ahome, y busca a su mamá

Los Mochis, Sinaloa.- Segura de que en su vida no ha faltado amor pero consciente de que es necesario conocer sus raíces sanguíneas, Delma Peñuelas decidió retomar la búsqueda de su madre biológica.

Poco se sabe de quien la trajo al mundo; sin embargo, después de mucho investigar, sabe que es originaria de Ciudad Obregón, Sonora, y que en la década de los 70’s llegó a Los Mochis junto a su madre para trabajar en un salón de belleza ubicado en el centro de la ciudad.

Su historia

Delma sabe que nació el 25 de julio de 1976 y que fue entregada al nacer a Bertha Peñuelas, vecina del ejido Ohuira. Fue aparentemente su abuela biológica quien la “regaló”. De ella se sabe que era una señora rubia, alta, glamurosa y de temperamento fuerte, conducía un volkswagen color blanco o beige.

Leer más: Piden víveres para el asilo Santa Rosa en Los Mochis

Se sabe también que junto a su hija, quien al parecer se llama Rosi y es madre biológica de Delma, rentaban un cuarto arriba de lo que en esa época era la zapatería San Martín, que estaba ubicada sobre la calle Gabriel Leyva entre el callejón Agustín Melgar y Álvaro Obregón.

“Estas personas llevaban a Ohuira zapatos a vender, fue y se los entregó a una señora para que los pusiera en venta pero la gente no tenía dinero para pagar, entonces, mi mamá (adoptiva) le dijo a la señora que no podía ayudarle, le entregaron el calzado y ya no supo de ellas. Al tiempo, esta señora regresó con una bebé y le dijo que se la iba a dejar la bebé por un par de días, mi mamá (adoptiva) le dijo que estaba bien pero que tenía que recogerla en esos días porque ella tenía sus tres niñas y que no podía hacerse cargo de mi, pasaron los días y nunca regresaron por mi”, relató.

Asimismo, señaló que según su mamá (adoptiva), Bertha Peñuelas le platicó que a los días de haberla recibido tuvo complicaciones de salud, por lo que fue a buscarla pero solo le ofreció 20 pesos.

“Al año se la encontró y le preguntó si se acordaba de la niña que le había dejado y solo le contestó que esas cosas eran mejor no recordarlas”.

Son algunas de las imágenes de su niñez. Foto: Cortesía

Tranquila de la crianza que tuvo pero sobre todo, del amor con el que la cobijó toda su familia adoptiva, Delma dice que lo único que quiere es conocer a quien la trajo al mundo, dejando de lado los rencores o reclamos que pudieran haber.

“Yo supe que era regalada desde que estaba en la primaria pero nunca me dio por buscar a mi familia, gracias a Dios me dejó en buenas manos, mi familia la amo pero siempre tuve la espinita de saber de dónde venía”.

Es por ello que a través de las redes sociales dio a conocer su historia recibiendo algunos datos que han completado la versión.

“A veces pienso que ya me conocen, han sido demasiadas las publicaciones, hemos tenido mucho apoyo. Entiendo si esa persona no quiere dar la cara, lo entiendo porque es algo fuerte, creo que ella (su madre biológica) no supo ni donde me dejó la abuela, lo que me comentan es que estas personas vivían o rentaban unos departamentos que eran de la dueña de la zapatería San Martín”.

Delma añadió que al momento de que su abuela biológica llegó a la comunidad de Ohuira y la entregó se hizo pasar como Ramona N. pero al momento de investigar, ese nombre corresponde a la dueña de la zapatería y quien le rentaba el departamento, es decir, dio un nombre falso para guardar su identidad.

Brenda Peñuelas de joven, momento en el que se le entregó a la niña. Foto: Cortesía

Leer más: Sin incidentes, el operativo del Carnaval en Topolobampo, Ahome

Quien tenga algún dato que pueda ayudar para dar con el paradero de estas dos personas de las que se sabe tenían un salón de belleza, vendían zapatos de la San Martín en los ejidos y eran de Ciudad Obregón, Sonora pueden contactar a Delma a través de su Facebook, Delma Peñuelas.