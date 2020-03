Tuve contacto con el caso positivo de coronavirus: mochitense

Los Mochis, Sinaloa.- Karely “N” y su novio aseguran haber tenido contacto con el paciente que dio positivo a coronavirus en Los Mochis desde el pasado viernes 13 de marzo y hasta el momento las autoridades no les han realizado las pruebas correspondientes para descartar si adquirieron el Covid-19.

Mientras esperaban atención médica en la sala de espera del consultorio de un otorrinolaringólogo de esta ciudad, comenta, el pasado viernes llegó un paciente con un sobre con resultados de sus análisis y esperó a ser atendido por el especialista.

“Estábamos en un sillón para tres: en una orilla yo, en medio mi novio y el joven llegó y se sentó hombro con hombro con mi novio. Cuando comenzó a toser la recepcionista del consultorio le pidió usar un cubrebocas que ella misma le proporcionó y fue atendido en cuanto salió el paciente que estaba en consulta. En ese momento la enfermera sale y nos informa que el paciente traía un resultado positivo al coronavirus, nos pidió que nos retiráramos a nuestras casas y nos bañáramos, laváramos la ropa que traíamos puestas y si presentábamos algún síntoma, que acudiéramos al consultorio”, explicó Karely.

Dijo que al día siguiente su novio acudió al mismo consultorio a atender el problema de oído por el que había acudido el día anterior y se le recomendó mantenerse aislado.

Se comunicó a su trabajo y el médico de su trabajo fue a su domicilio. Él sigue aislado pero ninguna autoridad ha ido”.

Seguimiento

La mochitense manifestó sentir molestias en la garganta desde ayer, por lo que se comunicó al número telefónico de la Secretaría de Salud de Sinaloa que se publicó ayer en la portada de EL DEBATE, donde le indicaron mantenerse aislada durante 14 días, puesto que es el tiempo que el virus se mantiene en incubación.

“Me pidieron mi nombre y número de teléfono, también el del médico al que visitamos y me dijo que me llamarían después o si sentía más síntomas me comunicara nuevamente, pero no me dijeron nada de una toma de muestra para hacer pruebas”, dijo.

Hasta la noche de ayer no había recibido ninguna llamada de las autoridades de salud, por lo que manifestó su inquietud de comunicarse ella el día de hoy para solicitar una prueba que pueda descartar si es portadora del Covid-19.

“Estamos aislados y tratamos de no mantener contacto con nadie por si llegáramos a ser portadores del virus, pero tampoco tenemos algo que lo descarte y estamos preocupados por ello”, expresó.

Para entender...

Llega paciente al HG con protocolos de coronavirus

Fue la noche del sábado 14 de marzo cuando en medio de unas fuertes medidas de seguridad, paramédicos de Cruz Roja ingresaron al Hospital General de esta ciudad a un joven con los protocolos del coronavirus.

A través de un video tomado por personas que se encontraban en el lugar, se aprecia cómo bajaron a la persona y la ingresaron por el área de Urgencias.