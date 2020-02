No hay voluntad política para enfrentar la crisis de los feminicidios: PAS

Los Mochis, Sinaloa.- Ante los alarmantes sucesos de violencia contra mujeres en el país, la Presidenta del PAS en Ahome, Marysol Morales, señaló la falta de voluntad política para enfrentar la crisis de feminicidios, así como de activar protocolos de seguridad en escuelas públicas e hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que estos crímenes no queden impunes.

“Es lamentable como la situación de violencia en todo el país se ha ido acrecentando en los últimos años. Sin duda el caso de Fátima es totalmente lamentable y reprochable, es una falta de sensibilidad por parte de las autoridades y además una falta de cultura y de respeto a la integridad de cada una de las personas”, expresó.

Además manifestó que es importante que las dependencias encargadas de desarrollar protocolos de prevención, atencion, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres actúen.

“Personalmente he participado en la elaboración de estos protocolos y por la falta de voluntad política no se han aplicado. Este tipo de situaciones no deben de estar sucediendo. En el estado de Sinaloa también hay feminicidios también a las mujeres nos están matando. Es una situación alarmante y hago un llamado desde esta posición a las autoridades y al Presidente de la República sean más sensibles con estos temas”, finalizó.