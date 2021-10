UAdeO regresará a clases presenciales a finales del mes de octubre

Sinaloa.- Para finales del mes de octubre, la Universidad Autónoma de Occidente regresará a las clases presenciales, pero esto podría ser de manera híbrida, dio a conocer Sylvia Paz Díaz Camacho.

Entrevistada al respecto, la rectora de la institución explicando que en este momento están en la etapa uno, es decir, un ejercicio para determinar si esa modalidad si el retorno a las aulas es viable.

“Estamos preparados para el regreso a clases presenciales probablemente sea una semana después del 18 porque nosotros tenemos un modelo ya aprobado para el regreso a clases de manera híbrida, ahorita estamos en etapa uno de ese modelo, ya empezamos a usar nuestras aulas, laboratorios, todos los estudiantes que ocupan prácticas en su programa de estudio acuden a los espacios universitarios a hacer esas prácticas”, indicó.

Asimismo señaló qué hay alumnos que acuden a las unidades a asesoría, trámites escolares haciendo alusión a que de acierta manera, la universidad se ha reactivado aunque no al cien por ciento.

“Es difícil decir una fecha pero nosotros ya empezamos con la actividad del regreso presencial. No hemos comenzado con todo el modelo completo porque cerca del 33 por ciento de los estudiantes no han recibido el esquema completo de vacunación no así los docentes pues cerca del 98 por ciento ya tiene su esquema completo. Asido muy cuidadosos y responsables en este proceso”.

Díaz Camacho precisó que se aplicó una encuesta tanto a los docentes como a los alumnos a fin de conocer su situación en relación a la protección sanitaria, en este caso la vacuna.

“La segunda fase inicia en su totalidad en El Fuerte, Sinaloa de Leyva, El Rosario y Escuinapa, no te puedo decir una fecha exacta porque estamos en ese proceso y no porque la UAS ya dio fecha nosotros también debemos de hacerlo, son condiciones diferentes”.

Por su parte, el gobernador Quirino Ordaz Coppel felicitó a la institución por su intención de regresar a las aulas para continuar con el ciclo escolar.

“Ahorita la rectora en corto me comentó que antes de que termine el mes de octubre se va a regresar a presenciales aquí en la universidad, lo va a hacer también la UAS y creo que en la modalidad en la que lo hagan va a ser muy positiva porque ya hay un hartazgo realmente y creo que en la modalidad en la que lo hagan va a ser muy positiva porque ya hay un hartazgo realmente”.