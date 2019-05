UNTA levanta a nivel nacional toma del INPI; en Los Mochis continúa

Los Mochis.- La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) levantó a nivel nacional la toma de las instalaciones del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas al llegar a un acuerdo con el director general del INPI; mientras que en Los Mochis continúa la toma del instituto hasta que nombren a un titular para que de certidumbre a los proyectos que presentaron.

“El miércoles por la tarde se llevó a cabo una reunión a nivel nacional entre los integrantes de cada organización con el director general del INPI (Adelfo Regino Montes) y el dirigente nacional de la UNTA y se acordaron compromisos de trabajo y se instruiría en cada delegación los trabajos que habría que revisar y darles seguimiento a la propuesta que estamos llevando a cabo”, informó Silverio Díaz.

El secretario estatal en Sinaloa de la UNTA, mencionó que en el caso de Sinaloa, la toma del INPI continúa porque no hay ningún responsable para que les de certidumbre en el seguimiento a los más de cien proyectos productivos que presentaron y de los cuales esperan repuesta.

Guardia permanente

“Ya retiramos a la mayor parte de los compañeros y se quedó una guardia permanente hasta que se determine cuando se nombra a un responsable que nos pueda atender y dar seguimiento a las demandas que traemos”, expuso.

Agregó que mantendrán la guardia hasta que se logre una mesa de trabajo con la persona que llegue a ocupar el cargo de director del INPI en Sinaloa, pues de esta manera quedan en la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con los proyectos que presentaron al instituto.

“Decidimos quedarnos de manera permanente porque no hay una certidumbre en el caso de nosotros en Sinaloa, de los proyectos que presentamos porque no hay un responsable en la delegación porque de otra manera pueden transcurrir días, semanas o meses para que nos atiendan y así no se estaría generando ningún compromiso de trabajo para el caso de Sinaloa”, comentó.

Añadió que de esta manera se están rotando entre 10 y 20 personas diariamente para hacer la guardia permanente.

Dijo que permanecerán en la lucha hasta lograr el resultado que están esperando.

Cabe mencionar que el pasado 6 de mayo, los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) y de la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas u Campesinas (Coduc) tomaron las instalaciones del INPI en Los Mochis y bloquearon la calle Degollado, frente a este instituto.