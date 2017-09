Uber incrementó demanda y tarifa el día de las lluvias

Los Mochis, Sinaloa.- A pesar de las fuertes lluvias que se presentaron en la localidad, los servicios de transporte en su modalidad de Uber no se suspendieron, aunque subieron las tarifas de dos a tres veces.

Dentro de las dificultades con la que se encontró el usuario el viernes de lluvia fue que solo el 50 por ciento de la flotilla de los ecotaxis estaban trabajando, mientras tanto los Uber tenían tarifa dinámica, la cual hacía que los precios subieran al doble o al triple de lo normal. El transporte urbano tampoco dio el servicio.

Miedo de daños

Alberto Castro, conductor de ecotaxi sitio Independencia, comentó que él no ofreció el servicio el día de la tormenta tropical Lidia porque tarde o temprano la herramienta de trabajo le pasa factura.

“Yo no trabajo en las lluvias porque se me amuela el carro, se me frie... todas las balatas y fierros. No considero que hubo pérdidas, ya que el carro ganó. El que trabaja en la lluvia ya sabe a lo que le tira. El carro pide factura tarde o temprano”, finalizó.