Última etapa de Zona 30 terminará a mediados de diciembre

Los Mochis, Sinaloa.- Pese a las manifestaciones en contra de los trabajos que se realizan en la avenida Zaragoza, esta obra quedará concluida a mediados del mes de diciembre, confirmó Álvaro Ruelas Echave.

El alcalde de Ahome reconoció la preocupación del presidente de la Canaco, quien le pidió públicamente que agilice los trabajos para evitar mayor pérdida económica para los comerciantes.

En ese sentido, dijo que no se ha bajado la guardia y que aunque no está la mayor parte del día en el lugar, sí realiza jornadas de supervisión y exigencia con la constructora responsable para que termine este tramo lo más rápido posible.

“Yo ayer hablé con él (Jorge Pimentel Íñigo, presidente Canaco), porque me preocupó el que yo he estado todos los días ahí; me dijo que lo que él estableció es que una zona donde no está construido no tuvo la misma venta”, mencionó.